Tak wygląda Dani Alves po roku w więzieniu. Ruszył jego proces [WIDEO]

Dani Alves - najbardziej utytułowany piłkarz w historii, który w trakcie bogatej kariery sięgnął aż po 45 drużynowych trofeów - od ponad roku pozostawał w więzieniu Brians 2 nieopodal Barcelony. W nocy 30 grudnia 2022 r. miał dopuścić się napaści na tle seksualnym na 23-letnią kobietę w jednym z barcelońskich klubów, a do tego uderzyć ją i zgwałcić. Jego sytuacji nie poprawiało to, że wielokrotnie podczas śledztwa zmieniał zeznania. 20 stycznia zeszłego roku został aresztowany i od tego czasu nie miał szans, by pokazać się opinii publicznej... aż do teraz.

REKLAMA

Zobacz wideo Projekt Warszawa z siedemnastym zwycięstwem w sezonie. Jędrzej Gruszczyński: Zasłużyliśmy sobie na to całym sezonem

Tak wygląda Dani Alves po rocznej odsiadce. Stawił się przed sądem w Barcelonie

W poniedziałek w sądzie w Barcelonie ruszył proces 40-letniego Brazylijczyka. Ma potrwać do środy. Przed południem przed gmach sądu przyjechała specjalna furgonetka, z której wysiadł pilnowany przez strażników Dani Alves. Na ławie oskarżonych usiadł ubrany w białą koszulę i niebieskie dżinsy. Miał też krótko ostrzyżone czarne włosy i lekki zarost. Na sali sądowej znalazła się także jego matka.

Jak podała hiszpańska "Marca", Alves nie przyznaje się do winy. Prokuratura domaga się w jego przypadku kary dziewięciu lat pozbawienia wolności. Strona pokrzywdzonej wnioskuje nawet o 12 lat. Zgodnie z hiszpańskim prawem za gwałt maksymalnie grozi zaś aż 15 lat więzienia.

Co dalej z Danim Alvesem? Wiadomo, kiedy będzie zeznawał

Według wersji pokrzywdzonej Alves zamknął ją w łazience, gdzie to uderzył ją i kazał jej powiedzieć: "Jestem twoją małą dz***ą". Następnie zmusił do uprawiania seksu. Sam piłkarz po aresztowaniu zaprzeczył jakiemukolwiek kontaktowi seksualnemu, by po trzech miesiącach przyznać się do stosunku, na który - jak twierdził - kobieta wyraziła zgodę. Zmianę zeznań tłumaczył tym, że początkowo próbował ratować swoje małżeństwo z Joaną Sanz.

Decyzją sądu Alves złoży zeznania dopiero w środę po zaciągnięciu opinii biegłych. Swoją wersję sądowi przedstawiła już strona skarżąca. Ze względu na poszanowanie prywatności pokrzywdzonej ta część procesu była niedostępna dla mediów. Ponadto, aby uniknąć kontaktu wzrokowego z kobietą, Alves znajdował się wówczas za zasłoną.