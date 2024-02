Sensacyjne wieści. To on może zastąpić Xaviego w Barcelonie. "Uczy się hiszpańskiego"

Ostatnie tygodnie były fatalne w wykonaniu FC Barcelony. Nie dość, że przegrała w finale Superpucharu Hiszpanii z Realem Madryt (1:4), to w ubiegłym tygodniu odpadła w ćwierćfinale Pucharu Króla po porażce z Athletikiem Bilbao. Trzy dni później poległa za to w lidze z Villarrealem (3:5), po czym trener Xavi zakomunikował, że po zakończeniu sezonu żegna się z zespołem. - Bycie trenerem Barcelony jest takie trudne. Widzisz, jak wszyscy cię krytykują i linczują. To mocno na ciebie wpływa - stwierdził.

Hansi Flick chciałby trafić do FC Barcelony. "Uczy się hiszpańskiego"

Nie tak dawno informowaliśmy, że faworytem do zastąpienia Xaviego na stanowisku jest były selekcjoner reprezentacji Niemiec Hansi Flick. Christian Falk ze "Sport Bild" doniósł nawet, że miało już dojść do pierwszych rozmów pomiędzy trenerem a dyrektorem sportowym Deco.

Falk przekazał w niedzielę nowe informacje w tej sprawie. - Flick chciałby trenować Barcelonę i uczy się nawet hiszpańskiego - zakomunikował w programie na żywo na antenie WELT TV, cytowany przez "Bild". Mimo to dziennikarz uważa, że ma tylko 30 proc. szans, aby przejąć FC Barcelonę. Rzekomo Flick miał już trafić do katalońskiego klubu w 2021 roku. Odbył wówczas nawet rozmowę wideo z Joanem Laportą, który chciał go przekonać. Ostatecznie do drużyny przyszedł jednak Xavi.

I choć Flick byłby świetnym rozwiązaniem dla władz FC Barcelony, zwłaszcza że od września ubiegłego roku pozostaje bezrobotny po rozstaniu z niemiecką federacją, to rozważane są również inne kandydatury. Hiszpańskie media m.in. "Sport" wymieniają w tym gronie choćby Rafaela Marqueza, który ostatnio podpadł jednak w klubie. "Kiedy zwłoki Xaviego były jeszcze ciepłe, Marquez nie wahał się i zgłosił się na jego następcę" - napisano.

Po sobotnim zwycięstwie z Deportivo Alaves (3:1) FC Barcelona awansowała na trzecią lokatę w tabeli LaLiga. Po 23 kolejkach ma na koncie 50 pkt i traci osiem punktów do liderującego Realu Madryt. Najbliższe spotkanie rozegra w niedzielę 11 lutego, kiedy u siebie zmierzy się z zespołem Kamila Piątkowskiego i Kamila Jóźwiaka, czyli Granadą.