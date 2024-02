Sceny w derbach Madrytu! Zadecydował gol w 93. minucie [WIDEO]

Spore zamieszanie jeszcze przed pierwszym gwizdkiem wywołała sytuacja z Viniciusem. Brazylijczyk był desygnowany do gry w wyjściowej jedenastce, ale po rozgrzewce zaczęły spływać sprzeczne informacje dotyczące jego występu. Początkowo poinformowano, że na skutek niespodziewanej kontuzji zastąpi go Joselu, później Vinicius miał być jednak gotowy do gry, ale ostatecznie jego miejsce zajął Brahim Diaz. Dla Carlo Ancelottiego to kolejny problem. Spory ból głowy przed derbami Madrytu miał już z obsadą środka defensywy z uwagi na kontuzje Antonio Rudigera - wcześniej na długo wypadli także Eder Militao oraz David Alaba. W roli stopera wystąpił Dani Carvajal, nominalny prawy obrońca.

REKLAMA

Zobacz wideo Marek Molak, czyli aktor, tancerz, freakfighter

Niespodziewany bohater derbów Madrytu. Ancelotti miał nosa

Zawirowania z Viniciusem nie wpłynęły jednak w żaden sposób na gospodarzy, którzy już w pierwszych minutach starali się zdominować rywali, a Carlo Ancelotti ponownie wykazał się trenerską intuicją. Po ogromnym zamieszaniu w polu karnym gości szczęście uśmiechnęło się właśnie do Brahima Diaza, który najpierw dogrywał w pole karne, a potem dość niespodziewanie sam stanął oko w oko z Janem Oblakiem. Musiał umieścić piłkę w siatce.

Podopieczni Diego Simeone mogli odpowiedzieć błyskawicznie, ale najpierw strzał głową Axel Witsela zablokował Andrij Łunin, a podobne próby Stefana Savicia czy Saula nieznacznie minęły prawy słupek bramki "Królewskich". Mecz był dość otwarty, a obie drużyny w dość bezpośredni sposób dążyły do zdobycia bramki. Przewagę - nie tylko w wyniku - mieli jednak gospodarze, który korzystali z odbiorów piłki już na połowie rywali. Zaczęły także sypać się kartki dla zawodników "Rojiblancos", albowiem ostatni kwadrans pierwszej połowy był znacznie gorszym widowiskiem.

Stefan Savić blisko pokonania Andrija Łunina bliski był już w pierwszej połowie, ale swego dopiął w 48. minucie. Z rzutu rożnego dośrodkował Antoine Griezmann, a przed bramką gospodarzy znalazł się Czarnogórzec. VAR uznał jednak, że znajdujący się na pozycji spalonej Saul, miał wpływ na zachowanie ukraińskiego golkipera Realu.

Dalsze fragmenty drugiej połowy nie rzucały na kolana. Real coraz częściej przyjmował rywali na swojej połowie i starał się wyprowadzać kontry. Robił to skutecznie, choć tego elementu brakowało pod samą bramką Jana Oblaka. Dwukrotnie trybuny Santiago Bernabeu się podniosły, ale było to efektem upadków w polu karnym Lucasa Vazqueza i Jude Bellinghama. Sędzia główny - podobnie jak VAR - milczał, choć w przypadku starcia Anglika z Saviciem interwencja arbitra była wskazana.

W 70. minucie publiczność w Madrycie podniosła się po raz kolejny, gdy boisko opuszczał Brahim Diaz. Pomocnik kilkanaście sekund wcześniej założył piłkarską siatkę Mario Hermoso, ale minimalnie chybił. Gracz, który miał zacząć to spotkanie na ławce rezerwowych, okazał się jego najlepszą postacią.

W 77. minucie "Królewscy" mieli sporo szczęścia. Fatalny błąd popełnił Ferland Mendy, który stracił piłkę na rzecz Angela Correi. Argentyńczyk dograł w pole karne, a tam, z piątego metra, piętą uderzał Antoine Griezmann. Francuskiego gwiazdora Atletico zatrzymał jednak Łunin.

Podopieczni Diego Simeone mieli coraz mniej argumentów. Real nie dążył za wszelką cenę do kolejnych trafień, ale mądrze kontrolował piłkę i nie dopuszczał rywali do sytuacji strzeleckich. Wydawało się, że do ostatniego gwizdka gracze Carlo Ancelottiego utrzymają jednobramkową zaliczkę i będą mogli cieszyć się z kolejnego ligowego zwycięstwa w derbach Madrytu, ale w doliczonym czasie gry wydarzyło się coś nieoczekiwanego! W ataku ostatniej szansy na chaos wrzucono piłkę w pole karne Realu. Głową podbił Memphis Depay, a z impetem w piłkę wbiegł Marcos Llorente. Były gracz Realu uderzeniem głową pod poprzeczkę dał wyrównanie, a ostatecznie jeden punkt ekipie "Rojiblancos".

"Królewscy" byli bliscy wykorzystania potknięcia w tej kolejce Girony (0:0), ale sami stracili prowadzenie w ostatniej akcji meczu. Oznacza to, że Real nad ekipą Michela nadal ma tylko dwa punkty przewagi. Osiem punktów straty do liderów z Madrytu ma natomiast Barcelony.