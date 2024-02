Sensacyjne słowa Hiszpanów o Lewandowskim. Zupełnie zaskoczyli

Aż sześć meczów trwała niechlubna seria Roberta Lewandowskiego bez strzelonego gola w rozgrywkach La Liga. Polski napastnik przełamał się w sobotnim starciu z Deportivo Alaves, otwierając wynik spotkania w 22. minucie. Asystował mu Ilkay Gundogan, który sam zanotował swoje trafienie w drugiej połowie. FC Barcelona wygrała to spotkanie 3:1.

"Strzeleckie przebudzenie" Lewandowskiego. Hiszpanie znaleźli przyczynę

35-latek notował serię bez bramki w lidze, ale w ostatnich tygodniach poprawił swoje liczby w rozgrywkach pucharowych. Trafiał do siatki w Pucharze Króla przeciwko Barbastro oraz Athletic Bilbao, także w Superpucharze Hiszpanii. Pokonywał bramkarzy Osasuny oraz Realu Madryt. Oznacza to, że z 14 goli w całym sezonie aż pięć Robert Lewandowski strzelił w tym roku, co dostrzegają dziennikarze "Mundo Deportivo".

"Przybycie Vitora Roque zapewni nam więcej bramek i zapewni Lewandowskiemu rywalizację, której potrzebuje". Tak mówiono za zamkniętymi drzwiami gabinetów Barcy na kilka tygodni przed przybyciem brazylijskiego napastnika [Vitora Roque - red.], co zbiegło się w czasie ze strzeleckim przebudzeniem Polaka" - podkreśla katalońska gazeta. Podkreślony został również sposób zdobycia bramki z Alaves. Lewandowski zareagował szybko - "tak jak w czasach świetności" - zaznaczają.

"Lewandowski z 2024 roku jest inny i wie, że musi przewodzić. Był jednym z pierwszych, którzy pomogli Vitorowi Roque" - skomentuje "Mundo Deportivo". - Dzięki niemu mamy więcej możliwości ofensywnych - komplementował Polak swojego rywala do gry na środku ataku. Młody Brazylijczyk nieźle wkomponował się do zespołu Xaviego Hernandeza. Strzelił gola w dwóch ostatnich meczach z Alaves i Osasuną, lecz zdążył też wylecieć z boiska za czerwoną kartkę.

FC Barcelona po 23 kolejkach ma 50 punktów i zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Liga. Ma siedem punktów straty do prowadzącego Realu Madryt, ale lider ma jedno spotkanie rozegrane mniej.