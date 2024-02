Lewandowski komentuje sensacyjną decyzję Xaviego. Dosadnie

Tydzień minął od decyzji Xaviego, który ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barcelony. Hiszpański trener ujawnił swoje zamiary po sobotniej klęsce jego drużyny z Villarrealem (3:5). - Zespół potrzebuje zmiany w dynamice rozwoju - mówił Xavi.

Hiszpan był krytykowany za kiepski styl gry i przeciętne wyniki. O ile w Lidze Mistrzów Barcelona awansowała do 1/8 finału, gdzie zagra z Napoli, o tyle w innych rozgrywkach tak dobrze nie było. W lidze Katalończycy są na trzecim miejscu z sześcioma punktami straty do Girony i siedmioma do Realu Madryt (mecz mniej).

Barcelona odpadła już z Pucharu Króla. 24 stycznia przegrała po dogrywce 2:4 z Athletikiem Bilbao, żegnając się z rozgrywkami już w ćwierćfinale. Barcelonie nie powiodło się też w Superpucharze Hiszpanii, gdzie w finale przegrała z Realem aż 1:4.

Lewandowski skomentował decyzję Xaviego

Po sobotnim zwycięstwie nad Deportivo Alaves (3:1). Decyzję Xaviego skomentował Robert Lewandowski. - To zawsze trudny moment dla piłkarzy i trenera. Z jednej strony nie chcemy się żegnać, ale z drugiej musimy się skupić na pracy, bo przed nami jeszcze cztery miesiące sezonu i chcemy grać jak najlepiej - powiedział Polak w rozmowie z Eleven Sports.

- Nie było łatwo zaakceptować, że trener odchodzi po sezonie, ale na końcu emocje trzeba odłożyć na bok i skupić się na tym, co jeszcze przed nami. Chcemy, byśmy na koniec sezonu mogli powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak wyglądała nasza gra od momentu komunikatu trenera do ostatniego meczu. Dopiero potem przyjdzie moment pożegnań, ale nie chcę jeszcze o tym myśleć, bo jest na to za wcześnie - dodał.

- Jestem totalnie skupiony na tym sezonie. Xavi jest z nami do końca sezonu, więc każdego dnia, na każdym treningu musimy iść w jednym kierunku. Jego decyzja nic nie zmienia w kontekście tego sezonu. A na razie nie myślimy o tym, co będzie w kolejnym. Nie możemy się tym zajmować, tylko skupić się na tym, co możemy jeszcze osiągnąć - podsumował Lewandowski.

Xavi pracuje w Barcelonie od listopada 2021 r., kiedy zastąpił Ronalda Koemana. W sezonie 2022/23 poprowadził drużynę do mistrzostwa Hiszpanii i zwycięstwa w superpucharze kraju.