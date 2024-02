56 - tyle dni na gola w lidze hiszpańskiej czekał Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski, który przedostatnią bramkę zdobył 10 grudnia w meczu z Gironą (2:4), przełamał się w niedzielnym spotkaniu z Deportivo Alaves (3:1).

REKLAMA

Zobacz wideo Przemysław Babiarz dostał pytanie o swoją przyszłość w TVP. "Daj Boże"

W 22. minucie Lewandowski dostał prostopadłe podanie od Ilkay'a Guendogana. Polak świetnie przyjął piłkę w kierunku bramki, gubiąc dwóch obrońców Deportivo i pokonał Antonio Siverę sprytną podcinką, dając Barcelonie prowadzenie 1:0.

Po ostatnich słabszych meczach Lewandowski w końcu został też doceniony przez hiszpańskie media. "Sport" wystawił mu siódemkę w dziesięciopunktowej skali. "Polak strzelił gola pięknym wykończeniem, unosząc piłkę nad bramkarzem" - czytaliśmy.

"Mundo Deportivo" oceniło występ Lewandowskiego mianem "wybornego". "Strzelił wspaniałego gola, przekształcając trudne podanie w dzieło sztuki. To jest wartość dodana, której wszyscy fani Barcy oczekują od zdobywcy trofeum Pichichiego" - napisali dziennikarze.

Hiszpanie chwalą Lewandowskiego

Lewandowski doczekał się nie tylko wysokich ocen, ale też oddzielnego artykułu. "Sport" zauważył bramkę i przełamanie Polaka. Dlatego też tekst został zatytułowany "Zabójca Lewandowski przebudził się z ligowego letargu".

"Lewandowski wyglądał na bardzo zdeterminowanego, by w końcu wrócić do strzelania goli, czyli tego, co zawsze wychodziło mu najlepiej. Polak miał jednak za sobą serię sześciu ligowych spotkań bez gola. Lewandowski nie zdobył bramek w spotkaniach z Valencią, Almerią, Las Palmas, Betisem, Villarrealem oraz Osasuną. A we wszystkich był w podstawowym składzie" - wyliczył "Sport".

"W sobotę wykazał się instynktem zabójcy. Alaves to zresztą jeden z jego ulubionych rywali. To przeciwko Deportivo ostatni raz zdobył dwie bramki w meczu. W sobotę Lewandowski strzelił ważnego gola, bo jako pierwszy złamał obronę rywala. Ostatni raz bramkę na 1:0 zdobył 14 maja w derbach z Espanyolem" - dodał.

"Chociaż nie strzelał w lidze, to zdobywał bramki we wszystkich innych rozgrywkach. Teraz przełamał się w tam, gdzie Barcelona potrzebuje jego goli jak tlenu" - podsumował dziennik.

W obecnym sezonie Lewandowski zagrał w 31 meczach, w których strzelił 14 goli. Dziewięć z nich strzelił w La Liga. W kolejnym meczu FC Barcelona zmierzy się z Granadą. Spotkanie zaplanowano na niedzielę 11 lutego na 21:00. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.