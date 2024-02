Lewandowski wrócił i odrabia straty. Oto klasyfikacja strzelców LaLiga

FC Barcelona w sobotę 3 lutego zmierzyła się Deportivo Alaves i zdołała pokonać rywali 3:1. Pierwszą bramkę dla zespołu Xaviego zdobył Robert Lewandowski, który w ostatnich tygodniach miał spore problemy ze skutecznością. Przełamanie Polaka znów pozwala mu marzyć o koronie króla strzelców, chociaż rywale wciąż mają niemałą przewagę.

Robert Lewandowski goni rywali w walce o koronę króla strzelców. Wreszcie się przełamał

Lewandowski ostatni raz w LaLiga trafiał w grudniu przeciwko Gironie (2:4) i przez sześć kolejnych meczów zanotował tylko dwie asysty. Na szczęście przełamanie Polaka przyszło w sobotnim starciu z Deportivo Alaves i to w naprawdę dobrym stylu.

Napastnik Barcelony w 22. minucie gry otrzymał świetne podanie od Ilkaya Gundogana i stanął sam na sam z bramkarzem rywali. Zdecydował się na podcinkę, a ta okazała się najlepszym wyborem i w kapitalny sposób oszukała bramkarza i piłka wpadła tuż pod poprzeczkę bramki. Był to pierwszy otwierający wynik gol Lewandowskiego od ośmiu miesięcy.

Dla Polka był to dziewiąty gol w tym sezonie LaLiga. Na tym etapie poprzednich rozgrywek 35-latek miał już 15 trafień i walczył o koronę króla strzelców. Obecnie jest nieco gorzej, ale sobotnie trafienie znów włączyło go do walki o to prestiżowe trofeum.

Dziewięć goli pozwala Lewandowskiemu wskoczyć na dziewiąte miejsce w klasyfikacji strzelców LaLiga. Polak zrównał się z Gorką Guruzetą z Athletiku Bilbao i odskoczył na gola od trzech innych rywali. Do czołówki traci jednak sporo. Lider klasyfikacji Artem Dowbyk ma na koncie 14 trafień, a za nim z takim samym dorobkiem znajdują się Jude Bellingham z Realu Madryt i Borja Mayoral z Getafe.

Klasyfikacja strzelców LaLiga po golu Roberta Lewandowskiego: