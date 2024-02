Co ten Piątkowski zrobił najlepszego?! Była dopiero 21. minuta

Kamil Piątkowski w połowie stycznia został wypożyczony z Salzburga do hiszpańskiej Granady, w której barwach zadebiutował 13 stycznia. Na zakończenie okna transferowego do obrońcy dołączył inny reprezentant Polski - Kamil Jóźwiak. W sobotnim meczu ligowym z Las Palmas wystąpił jednak tylko Piątkowski, jednak nie będzie on dobrze wspominał tego starcia.

Kamil Piątkowski nie zagra z Barceloną. Koszmarne zachowanie Polaka

Była 18. minuta meczu, kiedy Kamil Piątkowski brutalnie sfaulował Munira El Haddada. Marokański napastnik pędził z piłką, a Polak "wyciął go" równo z ziemią i chwilę później wyleciał z boiska. Choć pierwotnie sędzia pokazał mu żółtą kartkę, to po analizie VAR decyzję zmieniono i obrońca obejrzał "czerwo".

Taki obrót sytuacji oznacza, że Polak na pewno nie wystąpi w meczu z FC Barceloną. Granada zmierzy się z obrońcami tytułu 11 lutego o 21:00. Piątkowski nie będzie miał więc okazji spotkać się na boisku z reprezentacyjnym kolegą Robertem Lewandowskim.

Granada ostatecznie zremisowała z Las Palmas 1:1. W 43. minucie bramkę dla Granady zdobył Bruno Mendez. W 68. minucie wyrównał Pejino. Trzy minuty po golu sędzia pokazał drugą w tym spotkaniu czerwoną kartkę - napomniany został drugi bramkarz Las Palmas Aaron Escandell, który przebywał poza boiskiem.

Warto odnotować, że drugi z Polaków Kamil Jóźwiak w sobotę nie znalazł się jeszcze w kadrze meczowej Granady. Przypomnijmy, że skrzydłowy podpisał kilka dni temu umowę z Granadą. Trafił on do hiszpańskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego i ma pomóc w walce o utrzymanie w La Liga. W tabeli Granada zajmuje obecnie 19. miejsce. Do bezpiecznej lokaty dającej utrzymanie zespół Polaków traci pięć punktów.