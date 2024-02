To się dzieje! Kolejny Polak zagra w LaLiga. W ostatniej chwili

Kamil Jóźwiak do Charlotte FC trafił w marcu 2022 po niezbyt udanym okresie gry w Derby County, do którego wyjechał z Lecha Poznań. Przez ten czas w klubie ze Stanów Zjednoczonych zagrał w 55 meczach, strzelając 4 gole oraz notując 12 asyst. Polak nie pojechał na obóz przygotowawczy i wyraził chęć powrotu do Europy. Zmianę pracodawcy udało się sfinalizować w ostatnim dniu zimowego okna transferowego.

Oficjalnie: polski skrzydłowy zmienia klub. Trafia do wielkiej ligi

W godzinach wieczornych o definitywnym pozyskaniu polskiego skrzydłowego poinformowała Granada. Komunikat był raczej lakoniczny - nie poinformowano nawet o długości kontraktu. Nieznana jest również kwota transferowa. Przedstawiono jedynie historię kariery 22-krotnego reprezentanta Polski.

Kamil Jóźwiak, który w Charlotte grał z Janem Sobocińskim i Karolem Świderskim, w szatni nowej drużyny również spotka rodaka. Kilka tygodni temu do Granady na zasadzie wypożyczenia trafił Kamil Piątkowski. Pozytywną informacją dla 25-latka piłkarsko wychowanego w Lechu Poznań jest fakt przenosin Bryana Zagarozy do Bayernu Monachium. Powinno to znacząco ułatwić Jóźwiakowi drogę do wyjściowej jedenastki. Być może uda mu się wrócić do reprezentacji Polski. Dotychczas Kamil Jóźwiak w narodowych barwach zagrał w 22 meczach, zdobywając trzy bramki.

25-letni skrzydłowy ma także pomóc Granadzie w walce o utrzymanie. Po 22 meczach sytuacja klubu z Andaluzji nie jest najlepsza. Zajmują przedostatnie miejsce, mając na swoim koncie raptem 11 punktów - aż sześć mniej od Celty, który zajmuje pierwsze bezpieczne miejsce.