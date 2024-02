Real Madryt jest w dobrej formie i wygrał pięć ostatnich ligowych meczów. Dzięki temu liczy się w walce o mistrzostwo Hiszpanii. Szansę na przedłużenie dobrej passy miał w czwartek o godzinie 21:00. Tego dnia zmierzył się na wyjeździe z Getafe, czyli 10. drużyną La Ligi.

Pewne zwycięstwo Realu Madryt. Dwa gole Joselu

Od początku meczu lepiej prezentował się Real. Drużyna Carlo Ancelottiego szybko mogła objąć prowadzenie, ale Joselu trafił w poprzeczkę. Chwilę później z kolei strzał Viniciusa świetnie obronił David Soria. Przewaga gości wreszcie przyniosła oczekiwane efekty. W 14. minucie na listę strzelców wpisał się Joselu po dośrodkowaniu od Lucasa Vazqueza. W dalszej części pierwszej połowy Real nadal miał przewagę, a rywale nie oddali żadnego strzału. I ostatecznie zeszli do szatni, przegrywając 0:1.

Mimo świetnej gry w pierwszej połowie kibice nie mogli być w pełni zadowoleni, ponieważ z powodu kontuzji boisko opuścił Antonio Ruediger. To już trzeci środkowy obrońca Realu, który narzeka na problemy zdrowotne. Z urazami zmagają się również David Alaba i Eder Militao.

Na początku drugiej połowy Getafe miało dobrą okazję do wyrównania, ale Mason Greenwood trafił w słupek. Gospodarze przycisnęli i starali się wyrównać. Nie przyniosło to jednak żadnych efektów, a chwilę później to Real zdobył kolejną bramkę. Ponownie na listę strzelców wpisał się Joselu. Hiszpan był również bardzo bliski hat-tricka. Znalazł się w sytuacji sam na sam i zdecydował się podać do Viniciusa. Brazylijczyk próbował zmylić Sorię, który nie dał się nabrać i świetnie obronił jego strzał. Parę minut później napastnik ponownie został zatrzymany przez bramkarza.

Gospodarze nie zamierzali się jednak poddawać. W 73. minucie Borja Mayoral miał doskonałą okazję do zdobycia kontaktowej bramki. Hiszpan znalazł się w polu karnym i trafił tylko w słupek. Ostatecznie więcej goli w tym meczu już nie padło i Real Madryt pokonał Getafe 2:0.

Getafe 0:2 Real Madryt

Strzelcy: Joselu (14', 56')

Dzięki temu ekipa Carlo Ancelottiego awansowała na pozycję lidera La Ligi. Po 22 kolejkach ma na koncie 57 punktów, o dwa więcej niż druga Girona. Kolejny mecz rozegra już w niedzielę. Tego dnia o godzinie 21:00 zmierzy się w derbowym starciu z Atletico Madryt.