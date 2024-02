To były prawdziwe męczarnie. FC Barcelona długo nie mogła pokonać bramkarza Osasuny, ale w końcu, za sprawą Vitora Roque, się jej to udało. Trzy punkty zostały w Katalonii. To był kolejny słabszy mecz Roberta Lewandowskiego. Polak znalazł się w ogniu krytyki hiszpańskiej prasy, która znów widziała w nim jednego z najgorszych piłkarzy Barcelony. Głos ws. jego gry zabrał także szkoleniowiec zespołu Xavi Hernandez.

3 fot. REUTERS/Albert Gea Otwórz galerię Na Gazeta.pl