W minioną sobotę FC Barcelona przegrała aż 3:5 z Villarrealem, po czym Xavi Hernandez ogłosił zaskakującą decyzję. Sezon 2023/24 jest dla niego ostatnim na ławce Katalończyków. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. (...) Nie chcę być problemem, zawsze chciałem być rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem będzie odejście 30 czerwca - podkreślał. W mediach momentalnie rozpoczęła się giełda nazwisk jego potencjalnych następców. Pomóc chciał też Jarosław Królewski - wskazał 10 kandydatów, którzy zgodnie z modelami matematycznymi i sztuczną inteligencją powinni zostać rozważeni przez Joana Laportę. Jak się później okazało, o Polaku usłyszał niemal cały świat.

Jarosław Królewski chciał pomóc i wywołał spore zamieszanie. Media pod wrażeniem

Zgodnie z wyliczeniami Barcelona powinna postawić na Imanola Alguacila z Realu Sociedad. Numerem dwa jest Paulo Fonseca z francuskiego Lille, a podium uzupełnia Thiago Motta z włoskiej Bolonii. Wskazania sztucznej inteligencji szybko obiegły media w całej Europie.

Co zrozumiałe, podchwyciły je głównie hiszpańskie, włoskie, a nawet niemieckie media, które nie tylko skupiały się na kandydatach na następcę Xaviego, ale też w pochlebnych słowach pisały o samym Królewskim. Tak postąpiło m.in. tuttomercatoweb.com. "Programista, dyrektor generalny i współzałożyciel Synerise, profesor AGH, przedsiębiorca i właściciel Wisły - kariera Królewskiego robi wrażenie, a przecież on ma zaledwie 38 lat" - czytamy.

Podobne zdanie wyraziła "La Repubblica". "Królewski to obecnie pomocnik Blaugrany. Uważany jest za geniusza technologicznego". "Imponujący guru ery nowożytnej" - to z kolei słowa redakcji fanpage.it. O pracy Królewskiego i wyliczeniach przeprowadzonych przez sztuczną inteligencję pisali również dziennikarze milannews24.com, violanews.com, czy media Realu Sociedad, co oczywiste. W końcu to ich szkoleniowiec został wskazany jako idealny kandydat do zastąpienia Xaviego.

O Polaku wspominała także "Marca". Dziennik przypomniał rozmowę z Królewskim, jaką kilka tygodni wcześniej przeprowadzili w sprawie sztucznej inteligencji. - Można ją wykorzystać do szczegółowej analizy wyników piłkarzy. Pozwala to trenerom lepiej zrozumieć mocne i słabe strony zespołów. Sztuczna inteligencja może również przetwarzać duże ilości danych z różnych lig i poziomów rozgrywek, pomagając identyfikować i oceniać potencjalnych nowych zawodników - podkreślał wówczas Królewski.

Królewski sam korzystał ze sztucznej inteligencji

To właśnie owa technologia pomogła mu wybrać nowego szkoleniowca Wisły Kraków. Został nim Albert Rude. Teraz z tej samej bazy skorzystano do wytypowania następców Xaviego.

O tym, kto ostatecznie zostanie szkoleniowcem Barcelony, przekonamy się w najbliższych tygodniach. Media donoszą, że jednym z głównych kandydatów jest Hansi Flick, z którym Deco miał już nawet nawiązać kontakt. Niemiec nie znalazł się jednak na liście Królewskiego, więc wydaje się mało prawdopodobne, by Barcelona korzystała z jego pomocy.