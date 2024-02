Hiszpanie odpalili bombę. Lewandowski wśród wygranych

Xavi ogłosił, że odejdzie z Barcelony po zakończeniu sezonu, a według doniesień hiszpańskich mediów całą sytuację mocno przeżył Robert Lewandowski. Polak miał nawet uronić łzę na spotkaniu trenera z zespołem i namawiać go do pozostania w klubie. Zdaniem portalu goal.com napastnik nie powinien mieć jednak powodów do smutku. W odejściu Xaviego to właśnie on ma być prawdziwym "zwycięzcą".

3 REUTERS/Albert Gea i REUTERS/Pablo Morano Otwórz galerię Na Gazeta.pl