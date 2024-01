Jest decyzja ws. Roberta Lewandowskiego. Xavi dokonał wyboru!

Barcelona w minioną sobotę przegrała 3:5 z Villarrealem. - Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - powiedział po meczu Xavi, czym wywołał szok w drużynie i wśród kibiców.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Xavi zdecydował. Oto skład FC Barcelony na mecz z Osasuną

W środę 31 stycznia o 19:00 Katalończycy zmierzą się w kolejnym ligowym starciu z Osasuną Pampeluna. Będzie to pierwszy mecz po rezygnacji Xaviego i wszyscy są ciekawi, jak zareaguje drużyna na tę decyzję.

Wiemy już, w jakim składzie Katalończycy przystąpią do środowego starcia. Xavi nie zdecydował się na wiele zmian w wyjściowej jedenastce.

Skład FC Barcelony: Inaki Pena - Joao Cancelo, Ronald Araujo, Ferran Torres, Pedri, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Ilkay Guendogean, Jules Kounde, Lamine Yamal, Pau Cubarsi

Sytuacja Barcelony w ligowej tabeli nie jest najlepsza. Do prowadzącej Girony strata wynosi już 11 punktów. Początek meczu z Osasuną o 19:00. Transmisja na Canal+Sport. Relacja na żywo i wyniki na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.