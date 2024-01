Sceny na konferencji Realu. Ancelotti dostał pytanie o Xaviego. Zobaczcie, jak zareagował

Xavi z FC Barceloną zdobył mistrzostwo i superpuchar Hiszpanii. Trwający sezon nie układa się jednak dla klubu po jego myśli. Szanse na obronę tytułu są niewielkie. Barcelona przed środowym meczem z Osasuną zajmuje dopiero 4. miejsce w tabeli.

Ancelotti przemówił w sprawie Xaviego. Krótko i na temat

Po decyzji trenera Barcelony ruszyła giełda nazwisk potencjalnych następców. Przewijali się zarówno uznani trenerzy, jak Juergen Klopp, ale i młodsi szkoleniowcy, jak Mikel Arteta.

Joan Laporta, prezydent "Blaugrany", marzy o Josepie Guardioli, ale szkoleniowiec Manchesteru City może okazać się poza zasięgiem. Spekulowano, że posadę po Xavim może przejąć trener rewelacji tego sezonu La Liga - Michel. Po meczu jego Girony z Celtą Vigo (1:0) uciął spekulacje: - Xavi to Barca. On jako jedyny najlepiej zna ten klub. Ja natomiast mam ważny kontrakt do 2026 roku - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Od tematu nie uciekł także Carlo Ancelotti. Włoski szkoleniowiec na konferencji prasowej przed czwartkowym meczem Realu Madryt z Getafe został zapytany, jakie jest jego zdanie na temat rezygnacji Xaviego. Jego odpowiedź była krótka, ale treściwa.

- Spodziewałem się tego pytania. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz i nie chciałbym porównań. Mamy fantastyczną pracę, z wielką presją, to normalne. Szanuję każdego. Szanuję słowa każdego. Czy wypowiada je Xavi, czy ktokolwiek inny - powiedział doświadczony trener, cytowany przez "Mundo Deportivo". Nie ma wątpliwości, że nawiązał do głośnych słów Xaviego sprzed kilku dni.

Trener Barcelony mówił ostatnio, że szkoleniowcy w Katalonii mierzą się z niewyobrażalną wręcz presją. - Kiedyś pytałeś mnie, czy mógłbym zostać Sir Alexem Fergusonem w Barcelonie. Prawda jest taka, że to się tu nigdy nie wydarzy - powiedział. Z rozgoryczeniem przyznał, że dziennikarze mają w tym swój udział. - Wy na to nie pozwolicie. Bycie trenerem Barcelony jest takie trudne. Widzisz, jak wszyscy cię krytykują i linczują. To mocno na ciebie wpływa - dodał.

Włoch zapytany o to, czy rozumie decyzję Xaviego, lakonicznie odpowiedział twierdząco. Obaj panowie w swojej karierze mierzyli się dziewięciokrotnie. Pięć razy górą był Ancelotti, czterokrotnie wygrywała Barcelona pod wodzą młodszego Hiszpana.

W środowy wieczór Barcelona zagra z Osasuną. Dzień później Real podejmie Getafe. Spotkania zostaną rozegrane w ramach rozgrywek Primera Division.