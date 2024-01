Hiszpanie już wiedzą, co z Lewandowskim. Pełna zgoda

Robert Lewandowski czeka na gola w La Liga od 10 grudnia 2023 r. i spotkania z Gironą (2:4). Od tamtego czasu rozegrał pięć meczów ligowych, w których łącznie zaliczył "tylko" dwie asysty. Niewykluczone, że złą serię przełamie w nadchodzącej potyczce z Osasuną.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Hiszpańskie media przewidują skład FC Barcelony na mecz z Osasuną. Co z Robertem Lewandowskim?

Mimo słabszej dyspozycji oraz pojawienia się konkurenta w osobie 18-letniego Vitora Roque Polak pozostawał pierwszym wyborem Xaviego w ataku. Z doniesień hiszpańskiej prasy wynika, że tak też powinno być w najbliższym spotkaniu. Zgodne co do tego są "Sport", "Mundo Deportivo", "L'Esportiu de Catalunya", "AS" oraz "Marca".

Wszystkie pięć tytułów uważa, że obok Lewandowskiego w ataku zagrają Ferran Torres i Lamine Yamal. Wątpliwości nie budzi również obsada pomocy oraz bramki, różnice pojawiają się natomiast w obronie. Według większości gazet na ławce rezerwowych zacznie Andreas Christensen, przez co w wyjściowym składzie zagra któryś z dwóch 17-letnich defensorów - Hector Fort lub Pau Cubarsi.

Przewidywany skład FC Barcelony na mecz z Osasuną:

Wg "Sportu": Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Robert Lewandowski , Ferran Torres

Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Andreas Christensen, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, , Ferran Torres Wg "Mundo Deportivo": Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Robert Lewandowski , Ferran Torres



Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, , Ferran Torres Wg "L'Esportiu de Catalunya": Inaki Pena - Joao Cancelo, Jules Kounde, Ronald Araujo, Hector Fort - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Robert Lewandowski , Ferran Torres



Inaki Pena - Joao Cancelo, Jules Kounde, Ronald Araujo, Hector Fort - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, , Ferran Torres Wg "AS-a": Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Robert Lewandowski , Ferran Torres



Inaki Pena - Jules Kounde, Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Joao Cancelo - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, , Ferran Torres Wg "Marki": Inaki Pena - Joao Cancelo, Jules Kounde, Ronald Araujo, Hector Fort - Ilkay Guendogan, Frenkie de Jong, Pedri - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Ferran Torres

Mecz FC Barcelona - Osasuna zostanie rozegrany w środę 31 stycznia o godzinie 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.