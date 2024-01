Ten sezon jest znacznie gorszy w wykonaniu Roberta Lewandowskiego. Po 29 meczach we wszystkich rozgrywkach Polak ma trzynaście goli oraz sześć asyst. W związku z tym Barcelona postanowiła przyspieszyć transfer Vitora Roque z Athletico Paranaense i sprowadziła Brazylijczyka już zimą. Latem zeszłego roku Lewandowski był łączony m.in. z przenosinami do jednego z klubów Arabii Saudyjskiej, który oferował mu ogromne pieniądze. Ostatecznie do transferu nie doszło. Jak może to wyglądać w najbliższych miesiącach?

Lewandowski odejdzie z Barcelony? "Klub nie zrobi mu problemów"

Hiszpański dziennikarz Ivan San Antonio rozmawiał z portalem WP SportoweFakty o przyszłości Barcelony. Jak może wyglądać sytuacja Lewandowskiego zdaniem dziennikarza katalońskiego "Sportu"? - Robert ma ważny kontrakt i myślę, że zostanie na kolejny rok. Z drugiej strony: jeżeli będzie chciał odejść, klub nie zrobi mu problemów i to nawet jeżeli prezesi nie dostaną za niego wartościowej oferty. Lewandowski zarabia olbrzymie pieniądze, kilkadziesiąt milionów euro, do tego jest wiekowy, a ostatnio gra gorzej. Ale dużo zależy od niego. Kibice Barcy też chcieliby się dowiedzieć, co Robert zamierza - powiedział.

Te słowa mogą zatem sugerować, że Barcelona nie odzyska 50 mln euro, które zainwestowała na transfer Lewandowskiego latem 2022 roku, gdy ten rozstawał się z Bayernem Monachium. Polak jest też w czołówce najlepiej zarabiających piłkarzy w Barcelonie. Choćby dziennik "Sport" podaje, że roczne zarobki Lewandowskiego wynoszą 20,83 mln euro.

A jak Antonio diagnozuje to, co obecnie dzieje się wokół Barcelony? - To chyba najbardziej skomplikowany klub na świecie. Co się tam stało? Problem z określeniem tego bałaganu mają nawet ludzie będący blisko drużyny. Trudno powiedzieć nawet o długoterminowych planach klubu. Skupmy się na tu i teraz: Barcelona nie ma pieniędzy, nie ma też na tyle mocnego składu, by należeć do najlepszych zespołów w Europie. Niby Barca może skupić się teraz na lidze, ale te rozgrywki też jej odjechały. Jestem blisko drużyny i widzę, że ludzie decyzyjni w klubie nie podejmują dobrych ruchów - opowiada hiszpański dziennikarz.

Kto może zastąpić Xaviego od nowego sezonu w Barcelonie? Dziennikarz z Katalonii nie ma wątpliwości, że w klubie pod tym względem panuje spory chaos. - Idę o zakład, że nawet w klubie nie mają jeszcze pomysłu na jego zastępcę. Wszystko potoczyło się nagle. Porażka z Villarreal była niespodzianką, błyskawiczna reakcja Xaviego: bombą. Mówi się, że na liście są: Jurgen Klopp, Thomas Tuchel, Thiago Motta czy Mikel Arteta. Teoretycznie każdy z nich jest realną opcją. W klubie panuje chaos i na razie trwa szukanie kandydata - podsumował Antonio.