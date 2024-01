Kibice brutalnie potraktowali Lewandowskiego. Najgorzej

FC Barcelona cały sezon borykała się z mniejszymi lub większymi problemami, ale bieżący miesiąc to absolutna zapaść, której podsumowaniem są trzy druzgocące porażki - 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, 2:4 z Athletikiem w ćwierćfinale Pucharu Króla oraz 3:5 z Villarrealem w ostatniej kolejce La Liga. Po tym spotkaniu Xavi Hernandez poinformował, że z dniem 30 czerwca odejdzie ze stanowiska. Z jednej strony w stolicy Katalonii już szukają następcy obecnego trenera, ale winni pewnie znajdą się i wśród zawodników.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Robert Lewandowski zwycięzcą niechlubnego głosowania

Hiszpański dziennik "Marca" przeprowadził na swojej stronie internetowej ankietę, w której głosujący mogli wskazać m.in. zawodników najbardziej odpowiedzialnych za obecny kryzys FC Barcelony. W głosowaniu dotyczącym zawodników wzięło udział ponad 96,5 tysiąca osób, z czego aż 20 proc. z nich wskazało, że największym "winowajcą" jest Robert Lewandowski. Zaraz za polskim napastnikiem znaleźli się Jules Kounde (17 proc.), Joao Felix (13 proc.), Raphinha (10 proc.) oraz Inaki Pena (9 proc.).

Do tego 84 proc. głosujących uważa, że FC Barcelona w obecnym sezonie nie wygra żadnego tytułu. 11 proc. wierzy jednak, że klubowi uda się wygrać Ligę Mistrzów, a 5 proc. głosujących, że ligę hiszpańską. W głosowaniu dotyczącym Ligi Mistrzów 50 proc. głosujących uważa, że FC Barcelona odpadnie już w 1/8 finału po dwumeczu z Napoli.

Jednak głosowania głosowaniami, a Robert Lewandowski stara się wcielić w rolę lidera zespołu i zaprosił całą drużynę do siebie na "braterski posiłek". "Drużyna zbierze się, aby zjednoczyć się w kluczowym momencie sezonu i spróbować odwrócić sytuację. Do końca sezonu pozostały cztery miesiące i muszą poprawić swoją pozycję w lidze oraz Lidze Mistrzów" - poinformowało "Mundo Deportivo".

W obecnym sezonie Robert Lewandowski wystąpił w 29 meczach FC Barcelony, w których zdobył 13 bramek i zanotował sześć asyst. Barcelona obecnie traci 11 punktów w tabeli do pierwszej Girony oraz 10 do drugiego Realu Madryt, więc trudno sobie wyobrazić, żeby zespół Xaviego włączył się do walki o tytuł. Jednak dalej musi utrzymać się w czołowej czwórce, żeby zapewnić sobie awans do Ligi Mistrzów. Najbliższy mecz w lidze FC Barcelona rozegra w środę 31 stycznia o 19:00, gdy zagra u siebie z Osasuną.