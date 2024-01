Znakomite wieści dla Barcelony. Ujawniono nowe fakty ws. Xaviego

- 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - ogłosił Xavi na konferencji prasowej po przegranym 3:5 spotkaniu z Villarrealem. Tym samym trener nie wypełni obowiązującego do końca czerwca 2025 r. kontraktu, który podpisał z klubem we wrześniu.

FC Barcelona sporo zaoszczędzi na odejściu Xaviego. Znamy kwotę

Jako że w poprzednim sezonie prowadzona przez Xaviego Barcelona spisywała się naprawdę dobrze i zdobyła mistrzostwo oraz Superpuchar Hiszpanii, to szkoleniowiec oraz jego sztab otrzymali korzystniejsze warunki finansowe. Szczegóły tamtej operacji przedstawił kataloński dziennik "Sport".

Wcześniej Xavi i jego najbliżsi współpracownicy otrzymywali wynagrodzenie w wysokości odpowiednio 4 mln i 1,5 mln euro brutto. Po przedłużeniu umowy stawki te wzrosły do 8 mln i 4 mln euro brutto. Wiadomo już, że po sezonie odejdą i nie będą chcieli pieniędzy, które przysługiwałyby im do końca umowy. Tym samym Barcelona zaoszczędzi 12 mln euro. - Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach - tak tłumaczył swoją decyzję 44-latek i wydaje się, że miał na myśli również opłakany stan finansów. Przez to występują problemy choćby z rejestracją nowych zawodników. Z tego samego powodu każda zaoszczędzona suma jest bardzo cenna.

Xavi mógł zostać w FC Barcelonie na dłużej. Specjalna klauzula

"Sport" ujawnił jeszcze jedną istotną informację dotyczącą umowy Xaviego. Otóż gdyby w obecnym lub przyszłym sezonie trener doprowadził Barcelonę do triumfu w La Liga lub Lidze Mistrzów, jego kontrakt zostałby automatycznie przedłużony do końca czerwca 2026 r. I choć teoretycznie Katalończycy nadal mają szanse na oba te trofea, to Hiszpan zapowiedział, że nic nie zmieni jego decyzji.

Do tej pory Xavi poprowadził FC Barcelonę w 122 spotkaniach, z których 76 wygrał, 20 zremisował i 26 przegrał. Szansę na poprawienie tego dorobku będzie miał w środę 31 stycznia, gdy Katalończycy zagrają w lidze z Osasuną.

