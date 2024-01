Oto pierwsza "ofiara" odejścia Xaviego. Załatwił go. To koniec

FC Barcelona nie zachwyca w tym sezonie. Nie dość, że zajmuje dopiero czwarte miejsce w La Liga i ma małe szanse na drugie z rzędu mistrzostwo Hiszpanii, to jeszcze nie obroniła Superpucharu kraju. W finale przegrała aż 1:4 z Realem Madryt. Już wtedy nasiliły się plotki, że Xavi może zostać zwolniony. Finalnie taki scenariusz się ziścił, ale to nie władze klubu podjęły taką decyzję, a sam szkoleniowiec. Po porażce 3:5 z Villarrealem poinformował, że to jego ostatni sezon na ławce Blaugrany. Okazuje się, że jego decyzja może wywołać efekt domina w zespole.

Sergi Roberto bliski odejścia z Barcelony? Dziennikarze nie mają wątpliwości. Xavi już go nie uratuje

Jak donosi dziennik "AS", odejście Xaviego może doprowadzić do rozstania Barcelony z kilkoma zawodnikami. Jednym z nich będzie najpewniej kapitan, Sergi Roberto. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem sezonu i wydaje się mało prawdopodobne, by został przedłużony.

Do tej pory jednak Hiszpan nie musiał się martwić przyszłością. Xavi zapewniał, że pozostawi go w zespole na kolejny rok. Miał nawet poprosić władze klubu, by te przedłużyły kontrakt z piłkarzem. - Jest ważny dla drużyny, dodatkowo może grać na wielu pozycjach. Niewiele trzeba mu wyjaśniać. Wie, czym jest Barcelona i co reprezentuje. Choć ludzie często go krytykują, to zawsze gra na wysokim poziomie. Jestem nim zachwycony - podkreślał kilka tygodni temu Xavi.

Jednak zgodnie z informacjami przekazanymi przez "AS", Barcelona nie jest zainteresowana przedłużeniem współpracy z Roberto. W tej sytuacji najprawdopodobniej odejdzie z klubu razem z Xavim.

Sergi Roberto ma pecha. Odejście Xaviego może oznaczać koniec przygody z Barceloną

"Już latem ubiegłego roku nie było konsensusu w sprawie kontynuacji współpracy z Roberto. To Xavi wstawił się za nim, argumentując, że piłkarz pełni istotną rolę w szatni, co jest szczególnie ważne przy tak dużej liczbie młodych piłkarzy. Dodatkowo sam Roberto rzekomo zaakceptował znacznie niższą pensję i został w zespole. Jednak obecnie jego rola w kadrze jest marginalna i wszystko wskazuje na to, że po 11 latach spędzonych w pierwszej ekipie odejdzie" - czytamy.

Sergi Roberto niemal całką karierę spędził w Barcelonie. Do jej młodzieżowych drużyn dołączył w 2006 roku i stopniowo awansował. W 2013 roku udało mu się na dobre przebić do pierwszego zespołu. W jego barwach rozegrał 363 mecze, zdobywając 18 goli i 41 asyst. Ten sezon nie jest dla niego najlepszy. Trapiły go kontuzje, przez co wystąpił tylko w 14 spotkaniach, ale i tak trzykrotnie wpisał się na listę strzelców, a dodatkowo zaliczył asystę.

