Robert Lewandowski trafił do FC Barcelony latem 2022 roku. W pierwszym sezonie w tym klubie został królem strzelców i świętował mistrzostwo kraju. W bieżących rozgrywkach radzi już sobie zdecydowanie gorzej. Do tej pory w rozgrywkach ligowych rozegrał 19 meczów i strzelił osiem goli.

Robert Lewandowski nie trafi do MLS. Trener potwierdza

W ostatnim czasie regularnie pojawiają się informacje na temat odejścia Polaka z FC Barcelony. Początkowo mówiło się o jego możliwym transferze do Arabii Saudyjskiej. W listopadzie z kolei dziennikarze donosili o zainteresowaniu ze strony klubów z MLS. Ekipa z Katalonii potrzebuje aktualnie pieniędzy. Ponadto do zespołu trafił Vitor Roque. Z tego powodu w mediach znów pisze się, że Lewandowski może przenieść się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Los Angeles Galaxy lub Chicago Fire. Głos w tej sprawie zabrał trener tej drugiej drużyny Frank Koplas. I zdementował wspomniane doniesienia.

- Nie jest to możliwe. Wszystkie drużyny w MLS chciałyby, żeby Lewandowski do nich przeszedł. Ale niestety pozostały mu dwa lata kontraktu. Barcelona zapłaciła za niego ponad 50 milionów euro, więc nie sądzę, że jest zawodnikiem, który może trafić do MLS. Zwłaszcza teraz - powiedział, cytowany przez "Mundo Deportivo".

Robert Lewandowski kolejną okazję do zdobycia bramki będzie miał w środę o godzinie 19:00. Tego dnia FC Barcelona zmierzy się z Osasuną. Ekipa Xaviego postara się w tym meczu zmazać plamy po porażce 3:5 w spotkaniu z Villarrealem. Po 21 meczach zajmuje trzecie miejsce w tabeli z dorobkiem 44 punktów.

