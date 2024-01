Po porażce 3:5 z Villarrealem Xavi ogłosił, że 30 czerwca odejdzie z FC Barcelony. Decyzja szkoleniowca to tylko jeden z wielu problemów katalońskiego klubu, który przeżywa niezwykle trudny czas. "Relevo" informuje, że wszystko to wpływa na odbieranie Barcelony przez największych rywali. Zdaniem hiszpańskiej prasy Real Madryt zaczął traktować przeciwników pobłażliwie i nie widzi w nich konkurenta do najważniejszych trofeów.

3 Fot. REUTERS/Juan Medina Otwórz galerię Na Gazeta.pl