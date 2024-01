Tak piłkarze Barcelony zareagowali w szatni na decyzję Xaviego

30 czerwca Xavi Hernandez odejdzie z FC Barcelony. Taką decyzję ogłosił sam szkoleniowiec po sobotniej porażce ligowej swojej drużyny z Villarrealem (3:5). - Chciałbym ogłosić, że 30 czerwca odejdę z FC Barcelony. Miałem to postanowione od kilku dni i myślę, że to jest odpowiedni moment, by o tym powiedzieć. Ten klub potrzebuje zmiany dynamiki - stwierdził 44-letni szkoleniowiec.

- Czynię to z myślą o klubie i o zawodnikach. Może to ich uwolni, bo ostatnio graliśmy pod dużą presją. Dlatego też myślę, że najlepszym krokiem będzie odejście. Nie chcę być problemem, zawsze chciałem być rozwiązaniem. Takim rozwiązaniem będzie odejście 30 czerwca. Dam z siebie wszystko w ostatnich czterech miesiącach, które mi zostały. Wciąż wierzę, że możemy mieć dobry sezon - dodał Xavi, który według doniesień prasowych mimo sobotniego blamażu drużyny miał mieć poparcie prezydenta Joana Laporty.

Szok, cisza, konsternacja. Tak zareagowała szatnia Barcelony na decyzję Xaviego

Dziennikarz katalońskiego "Sportu" Toni Juanmarti poinformował, jak zareagowała szatnia FC Barcelony po tej decyzji swojego trenera. Piłkarze, którzy wielokrotnie dawali znać, że stoją murem za 44-latkiem, mieli być zszokowani wyborem Xaviego.

- W tej chwili w drużynie panuje konsternacja w związku z decyzją Xaviego. Całkowita cisza, szok - napisał Juanmarti na portalu X (dawniej Twitter).

Przed FC Barceloną jeszcze prawie pół sezonu ligowego, aczkolwiek zespół Xaviego ma minimalne szanse na obronę tytułu mistrzowskiego, gdyż zajmuje trzecie miejsce ze stratą 10 punktów do Realu Madryt. Ponadto Katalończycy grają jeszcze w Lidze Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzą się z włoskim Napoli.

