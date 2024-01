Oto winny katastrofy Barcelony z Villarrealem. Króciutko

Piłkarze FC Barcelony w sobotnie popołudnie skompromitowali się przed własną publicznością. Mistrzowie Hiszpanii przegrali aż 3:5 z Villarrealem, choć jeszcze w 84. minucie prowadzili 3:2. W doliczonym czasie gry stracili jednak dwa gole.

Xavi: Wychodziliśmy z gorszych sytuacji

W końcówce sędzia najpierw podyktował rzut karny dla gospodarzy po zagraniu ręką, a potem po analizie VAR, zmienił swoją decyzję. Xavi był wtedy wściekły. - Nie utrzymał nerwów na wodzy i podszedł do kamery, a następnie wykrzyczał kilka słów. Jak donoszą hiszpańskie media, były one skierowane do sędziego głównego. "Wstyd. To po prostu wstyd" - miał mówić szkoleniowiec - pisał Sport.pl.

Teraz te słowa skomentował Xavi na pomeczowej konferencji prasowej.

- W końcu mnie ukarzą. Przeanalizuj to, nie chcę generować więcej kontrowersji. Żadnego usprawiedliwienia, ale ta sytuacja wyznacza przebieg meczu. Czwarty sędzia mówi mi już, że to był rzut karny. Sędzia Munuera podszedł do monitora i powiedział, że nie. Nie chcę już o tym rozmawiać - przyznał trener FC Barcelony.

Skomentował też opinie zawodników, którzy nie winią jego za porażkę, a samych siebie.

- Rozumiem, że czują się winni, ale to ja jestem najbardziej odpowiedzialny za porażkę. Musimy zmienić dynamikę, liga bardzo nam to utrudnia. Zasłużyliśmy dziś na zwycięstwo, zrobiliśmy najtrudniejszą rzecz, czyli wróciliśmy do meczu. Potem nie poradziliśmy sobie dobrze ze stratami. Powinniśmy zrobić faul taktyczny przy stracie gola na 3:3. Tej młodej drużynie brakuje jeszcze trochę dojrzałości. To są sytuacje, które muszą zrozumieć i się ich nauczyć. Końcowy wynik nie odzwierciedla tego, co widzieliśmy w meczu. Ale to są nasze błędy. To mocny cios dla zespołu. Dziś mam przerąbane. Widziałem, jak piłkarze byli bardzo poruszeni i muszę ich zachęcić. Jako klub wychodziliśmy jednak z gorszych sytuacji - dodał Xavi.

Barcelona po 21. kolejkach ma 44 punkty, aż dziesięć mniej od prowadzącego Realu Madryt.

