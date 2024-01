Katastrofa w Barcelonie. Koniec nadziei. Jest oficjalny komunikat

FC Barcelona nie może zaliczyć trwających rozgrywek do udanych. Obrońcy tytułu mistrzów Hiszpanii obecnie w tabeli ligowej zajmują trzecie miejsce i tracą osiem punktów do Girony. Ponadto zespół Xaviego nie prezentuje dobrego stylu na boisku, a z kontuzjami mierzy się kilku podstawowych graczy drużyny m.in. Gavi czy Raphinha.

Alejandro Balde kontuzjowany! Fatalne wieści dla Xaviego

Teraz do grona kontuzjowanych dołączył Alejandro Balde. W ostatnim meczu z Athletikiem Bilbao opuścił on plac gry już w 20. minucie z powodu urazu, którego doznał bez kontaktu z przeciwnikiem. Pierwotne diagnozy mówiły o kilku tygodniach przerwy. Niestety jak okazało się, czeka go dłuższa pauza i rehabilitacja.

W sobotę klub wydał oficjalny komunikat, w którym przekazano, że nabawił się kontuzji ścięgna podkolanowego w prawej nodze i na dniach przejdzie w fińskim Turku operację, którą pod okiem klubowych lekarzy przeprowadzi doktor Lasse Lempainen. Zdaniem hiszpańskich mediów oznacza to koniec sezonu dla zawodnika.

Balde w tym sezonie jest jednym z liderów zespołu. Rozegrał już 28 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobył jednego gola i zanotował jedną asystę. Xaviemu będzie niezwykle trudno zastąpić go na boisku. Jedyny nominalny lewy obrońca, Marcos Alonso, także aktualnie leczy kontuzję. Trener ma bardzo ograniczone pole manewru. Obecnie pauzuje aż siedmiu jego zawodników.

