Xavi wprost o Lewandowskim. Wreszcie to zauważył. "Rozmawiałem z nim długo"

Robert Lewandowski w ostatnim czasie wrócił do regularnego zdobywania bramek dla FC Barcelony. Uczynił to także w ostatnim meczu Pucharu Króla z Athletikiem Bilbao, w którym dość szczęśliwie doprowadził do remisu 1:1. Jednak w drugiej połowie, przy stanie 2:2, Polak został zmieniony przez Joao Felixa, a Barcelona przegrała po dogrywce 2:4 i odpadła w ćwierćfinale tych rozgrywek.

Xavi szczerze o Robercie Lewandowskim. "To nie wygląda najlepiej"

Również przy stanie 2:2 Lewandowski został ściągnięty przez Xaviego Hernandeza w niedzielnym spotkaniu ligowym z Betisem Sewilla, które akurat zakończyło się triumfem zespołu z Katalonii 4:2. Na piątkowej konferencji prasowej Xavi wypowiedział się na temat sytuacji kapitana reprezentacji Polski.

- W ostatnich czterech meczach strzelił trzy gole (Xavi prawdopodobnie nie uwzględnił końcówki meczu z trzecioligowcem w Pucharze Króla - red.). Ale też jest wrażenie, że nie wygląda najlepiej pod względem przyjęcia piłki czy ostatniego podania. Niemniej, wciąż będzie ważny, to naturalny lider. Rozmawiałem dziś z nim długo, szukamy rozwiązań - tłumaczył trener FC Barcelony.

- Przez całą moją karierę nie widziałem takiej jakości. Wciąż mamy czas, aby ten sezon był dobry, pomimo utraty dwóch trofeów. Zawsze myślę pozytywnie - wciąż możemy wygrać ligę, a i Liga Mistrzów budzi w nas marzenia - dodał.

Xavi zaznaczył też, że drużyna wygląda fizycznie dobrze, aczkolwiek czasami może jej brakować warunków fizycznych ze względu na charakterystyki poszczególnych piłkarzy. Zapowiedział też powrót do gry po kontuzji Joao Cancelo oraz dał znać, że sytuacja Marca-Andre Ter Stegena wygląda coraz lepiej.

Nie zabrakło też pytań o przyszłość 44-letniego szkoleniowca. Szczególnie w obliczu piątkowej informacji, że z zakończeniem sezonu 2023/24 z Liverpoolu odejdzie Juergen Klopp.

- Brak energii? Bardzo dobrze to rozumiem - przyznał Xavi. - Patrząc na moich poprzedników, jestem tu już ponad dwa lata i myślę, że zostało mi mniej aniżeli więcej czasu tutaj. Pep był tu cztery sezony, Luis Enrique trzy, ja też kiedyś odejdę, można być o to spokojnym.

A co z jego przyszłością? - To pytanie do władz klubu. Mnie mówi się, że mam pełne zaufanie i żebym nawet nie myślał o niekontynuowaniu pracy w Barcelonie, że są dumni i zadowoleni z mojego projektu. Prezydent Laporta nie może być chyba już bardziej pozytywnie nastawiony. Z Deco rozmawiamy o sprawach przyszłego sezonu, cokolwiek by się nie zdarzyło. Wszystko zależy od wygrywania. Rozmawiamy o mojej kontynuacji od sierpnia - wyjaśnił były pomocnik Barcy.

- Jestem spokojny, wykonujemy dobrą pracę. Żyję w nieco innej rzeczywistości niż ta wasza. Znam klub. Rozumiem, że jest wokół niego dużo hałasu, nie mam z tym problemu. Gdybyśmy przeszli Athletic, rozmawialibyśmy o tym, że Barca wróciła. Futbol zależy od szczegółów - podsumował Xavi Hernandez.

FC Barcelona zmierzy się u siebie z Villarreal w sobotę o godzinie 18:30. Relacja na żywo z tego spotkania na Sport.pl.

