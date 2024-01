Dudek wytknął Xaviemu błąd ws. Lewandowskiego. Mocne słowa

Robert Lewandowski strzelił gola dla FC Barcelony w meczu Pucharu Króla z Athletikiem Bilbao, ale po raz kolejny został zmieniony przed końcem spotkania (tak samo było ostatnio z Betisem). Boisko opuścił w 77. minucie, przy stanie 2:2. Bez niego zespół poradził sobie gorzej i przegrał po dogrywce 2:4.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Jerzy Dudek zabrał głos ws. Roberta Lewandowskiego. "Poszukuje zmiany"

W rozmowie z "Super Expressem" występ napastnika podsumował Jerzy Dudek. Docenił go za zdobytą bramkę, a następnie wyjaśnił, z czego mogła wynikać decyzja trenera o zmianie. - To pokłosie tego, że w pewnym momencie ten zespół przestaje grać. Xavi poszukuje zmiany (...) Poszedł śladami wygranego meczu z Betisem. Tam się udało, po zejściu "Lewego" nowi zawodnicy dali jakość, dynamikę, w końcówce zapewnili zwycięstwo i trochę radości - powiedział.

Dudek sądzi, że szkoleniowiec w meczu z Athletikiem mógł podjąć zupełnie inną decyzję ws. Lewandowskiego. - Może niepotrzebnie wystawił go od początku, a posadził tych, którzy błysnęli z Betisem. Może byli bardziej zdeterminowani, wypoczęci, w lepszej formie i to oni powinni wyjść w pierwszym składzie. A "Lewy", wchodząc na dwadzieścia minut, byłby bardziej świeży. To wyczucie, kiedy postawić na danego zawodnika, jest bardzo ważne u trenera - wyjaśnił. Dodał, że tym razem Xaviemu tego zabrakło.

Jerzy Dudek bez ogródek o Xavim. "Zawodnicy są nim zmęczeni"

Były bramkarz reprezentacji Polski dostrzega znacznie więcej mankamentów u trenera FC Barcelony. - Jest bardzo pesymistycznie nastawiony. Zawsze mu coś przeszkadza. (...) Wydaje mi się, że zawodnicy są zmęczeni trenerem. Nie widzę piłkarza, który zrobiły postęp. Chyba tylko ci, którzy wracają po kontuzjach i nie mają styczności z Xavim - gorzko podsumował. Według niego atmosfera w katalońskim klubie "nie jest najlepsza", lecz trener nie może załamywać rąk. - Musi odbudować wiarę i jedność zespołu, bo to widoczne deficyty - stwierdził Dudek.

Porażka z Athletikiem skomplikowała sytuację FC Barcelony oraz Xaviego, o którym już wcześniej mówiło się, że może zostać zwolniony. Aby uratować posadę, będzie musiał uzyskać jak najlepsze wyniki w Lidze Mistrzów oraz La Lidze albo przynajmniej poprawić grę zespołu. Być może coś zmieni się sobotę 27 stycznia, gdy Katalończycy zagrają w lidze z Villarrealem.

#JedenDzieńDłużej - wygraj wyjątkową aukcję

Nasi siatkarze grają z nami #JedenDzieńDłużej! Z okazji wielkiego finału WOŚP zapraszamy do charytatywnego licytowania kapitalnych pamiątek i niezapomnianych przeżyć. Aleksander Śliwka zaprasza na prawdziwy siatkarski trening, a z ostatniego "złotego" sezonu reprezentacji Kamil Semeniuk ma dla Was swoją meczówkę z podpisami wszystkich kadrowiczów, a poza tym chce się z Wami spotkać przed czerwcową Ligę Narodów i wręczyć Wam bilety VIP.

To kilka z naszych wielu aukcji charytatywnych w ramach tegorocznej akcji #JedenDzieńDłużej - Gazeta.pl dla WOŚP. Wszystkie środki z licytacji trafiają na Wielką Orkiestrę. Zapraszamy do licytowania pomysłów, które przygotowali wasza Gazeta.pl i przyjaciele. [>> LISTA]