Koniec sezonu dla piłkarza Barcelony! Dramatyczne informacje

FC Barcelona przeżywa obecnie trudny okres. Zespół Xaviego Hernandeza w tym sezonie nie wygra już na pewno Pucharu i Superpucharu Hiszpanii, w La Liga traci osiem punktów do prowadzącej Girony, a i trudno sobie wyobrazić, żeby w obecnej formie Barca miała większe szanse na wygranie Ligi Mistrzów, gdzie w 1/8 finału zmierzy się z Napoli.

Tymczasem nierówna dyspozycja i wyniki nie są jedynym ogromnym problemem Roberta Lewandowskiego i spółki. Takim są także kontuzje, które nieustannie dręczą zespół z Katalonii. W czwartek FC Barcelona otrzymała kolejny, bardzo bolesny cios.

Koszmarne wieści dla FC Barcelony. Alejandro Balde przejdzie operacje i nie zagra do końca sezonu

Chodzi o kontuzję Alejandro Balde. Lewy obrońca Barcelony doznał kontuzji uda w pierwszej połowie środowego meczu ćwierćfinału Pucharu Króla z Athletikiem Bilbao (2:4 po dogrywce). Już w 23. minucie musiał go zastąpić 17-letni Hector Fort. Balde opuszczał boisko z dużym grymasem bólu i poważnie utykając.

Jak informują katalońskie media z telewizją TV3 na czele, czwartkowe badania wykazały, że kontuzja 20-letniego zawodnika jest bardzo poważna i chodzi o zerwanie ścięgna mięśnia dwugłowego uda. Balde ma się poddać operacji i pauzować cztery miesiące, czyli do końca sezonu 2023/24. FC Barcelona jeszcze nie opublikowała oficjalnego komunikatu w tej sprawie, gdyż czeka na ostatecznie potwierdzenie zgody na zabieg od agenta zawodnika Jorge'a Mendesa.

Alejandro Balde ma być operowany w Finlandii i jednego z największych specjalistów w tej dziedzinie Lasse Lempainena, który także operował Ousmane'a Dembele, gdy ten doznał bardzo podobnego urazu. To oznacza, że w najbliższych miesiącach Xaviemu Hernandezowi pozostanie do dyspozycji tylko jeden klasyczny boczny obrońca z pierwszej drużyny - Joao Cancelo, który może występować na obu bokach obrony. To samo dotyczy juniora Hectora Forta, który także ostatnio pojawiał się na boisku. Ponad miesiąc ma jeszcze zająć powrót do zdrowia lewego obrońcy Marcosa Alonso, który zmaga się od wielu tygodni z urazem pleców. Wszystko wskazuje, że najwięcej szans na lewej obronie będzie otrzymywał Cancelo, a na prawej będzie występował Jules Kounde, Fort, a nawet Sergi Roberto.

Alejandro Balde jest drugim po Gavim (zerwane więzadło krzyżowe w kolanie) zawodnikiem FC Barcelony, który nie zagra już do końca bieżącego sezonu. Zespół Xaviego ma pod względem kontuzji bardzo duże problemy od początku sezonu, gdyż praktycznie każdy z zawodników w kadrze mistrza Hiszpanii leczył bądź leczy mniej lub bardziej poważną kontuzję. Aktualnie poza grą są także Marc-Andre Ter Stegen, Inigo Martinez, Raphinha i Marcos Alonso.

FC Barcelona w najbliższych dniach będzie rywalizowała tylko w La Liga, gdzie czekają ją mecze z Villarrealem, Osasuną, Alaves, Granadą i Celtą Vigo. 21 lutego Barca wróci do rywalizacji w Lidze Mistrzów, gdzie jej rywalem będzie włoskie Napoli.

