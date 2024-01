Oto przyczyna wstrząsającego wypadku na autostradzie A4. Niewyobrażalna tragedia

W czwartek Sevilla zmierzy się na wyjeździe z Atletico Madryt w ćwierćfinale Pucharu Króla. Drużyna prowadzona przez Quique Sancheza Floresa fatalnie spisuje się w bieżącym sezonie i zajmuje 17. miejsce w tabeli La Ligi. Nad strefą spadkową ma tylko jeden punkt przewagi. W związku z tym jedyną szansą na grę w przyszłorocznej edycji europejskich pucharów jest triumf w Pucharze Króla.

Tragedia przed ćwierćfinałem Pucharu Króla. Dwóch kibiców Sevilli zginęło w wypadku

Na niedługo przed rozpoczęciem meczu z Atletico Madryt doszło do ogromnej tragedii. Sevilla poinformowała, że dwóch kibiców tej drużyny zginęło w wypadku samochodowym w drodze do Madrytu, a jeden jest w bardzo ciężkim stanie. Do zdarzenia doszło na autostradzie A4 w pobliżu Santa Cruz de Mudela około godziny 09:30. Hiszpańskie media dodają, że w wypadku brało udział ponad 20 pojazdów, a 18 osób zostało rannych. Przyczyną kolizji miała być mgła.

"Sevilla głęboko ubolewa nad śmiercią dwóch kibiców. Klub chce być z rodziną i przyjaciółmi w tych trudnych chwilach" - czytamy w komunikacie klubu. Sevilla dodała, że piłkarze w meczu z Atletico Madryt będą nosić czarne opaski i zwróciła się do związku z prośbą o minutę ciszy przed rozpoczęciem spotkania. - Będziemy blisko rodzin kibiców. Trudno znaleźć odpowiednie słowa, możemy jedynie okazać nasze wsparcie i zapewnić, że klub będzie blisko rodzin ofiar - dodał prezes klubu Jose Maria del Nido Carrasco.

Początek meczu Sevilli z Atletico Madryt zaplanowany jest na godzinę 18:30. Przypomnijmy, że z Pucharu Króla odpadła już FC Barcelona. W środę ekipa Xaviego przegrała po dogrywce 2:4 z Athletikiem Bilbao.

