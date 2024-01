Lewandowski zmieniony, Hiszpanie już ogłaszają. Jaśniej się nie da

Robert Lewandowski ma za sobą słodko-gorzki wieczór. Polak zdobył bramkę, ale został zmieniony przed końcem meczu, a jego FC Barcelona przegrała 2:4 z Athletikiem Bilbao po dogrywce w ćwierćfinale Pucharu Króla. Napastnik nie należał do najbardziej aktywnych w grze zawodników, ale Hiszpanie znaleźli powody, by go pochwalić. Nie brakuje jednak debaty, o dość rażącym temacie.

