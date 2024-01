Mega absurdalny gol Lewandowskiego. A potem szybka przegryzka [WIDEO]

O 21:30 rozpoczął się ćwierćfinałowy mecz Athletic - FC Barcelona. Gospodarze już w pierwszej minucie wyszli na prowadzenie. Po wrzutce w pole karne Barcelony powstało zamieszanie, w którym najlepiej odnalazł się Gorka Guruzeta.

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Robert Lewandowski z najbardziej kuriozalnym golem w swojej karierze? Niewykluczone

Piłkarze Xaviego Hernandeza musieli od samego początku meczu odrabiać straty i jednocześnie uważać na kontrataki gospodarzy. A że Baskowie strzelili dosyć przypadkowo gola, to jeszcze bardziej przypadkowego i kuriozalnego strzelili piłkarze ze stolicy Katalonii.

W 26. minucie Ferran Torres podał do Pedriego, ten wpadł w pole karne, ale stracił piłkę. Futbolówkę próbował wybić Yuri Berchiche, ale wtedy nogę podstawił Lewandowski, piłka odbiła się od jego pięty i wpadła do siatki Athletiku! W po wszystkim podniósł i zjadł rzucony przez kibiców owoc z trybun. To drugi gol Lewandowskiego w trzecim meczu przeciwko temu rywalowi.

Sześć minut później FC Barcelona objęła prowadzenie 2:1 po golu Lamine'a Yamala. 16-latek urwał się z prawego skrzydła, złamał akcję do środka i pięknym, płaskim strzałem w długi róg pokonał bramkarza rywali. Do przerwy utrzymało się prowadzenie Katalończyków. Jeśli jednak po 90 minutach będzie remis, to następnie będzie dogrywka i w razie potrzeby seria rzutów karnych.

W półfinale Pucharu Króla są już Real Sociedad, który pokonał Celtę Vigo 2:1 oraz Mallorca. 15. drużyna La Lig wygrała u siebie 3:2 i wyeliminowała lidera hiszpańskich rozgrywek - Gironę.