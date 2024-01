Laporta odpalił bombę. Nie wytrzymał. O tych słowach będzie głośno

W niedzielnym meczu 21. kolejki La Liga Real pokonał w Madrycie Almerię 3:2. Piłkarze Carla Ancelottiego ograli ostatni zespół tabeli, mimo że do przerwy nie zanotowali żadnego celnego strzału i przegrywali 0:2. Gospodarze decydującą bramkę zdobyli dopiero w 99. minucie. Mecz trwał tak długo, bo aż trzy razy proszono o pomoc arbitrów VAR.

Trzeba podkreślić, że decyzje zostały podjęte na korzyść Królewskich, z czym głośno nie zgadzał się trener Almerii - Gaizka Garitano - który w końcówce został ukarany czerwoną kartką. Protestowała też prasa.

"Real pokonał najgorszą drużynę ligi po najbardziej kontrowersyjnym spotkaniu od momentu wprowadzenia systemu VAR. Ten podjął trzy niekorzystne dla Almerii decyzje. Reżyserami komedii byli sędziowie Hernandez Maeso i Hernandez Hernandez, których decyzje doprowadziły zawodników Almerii na skraj wściekłości" - napisało "Mundo Deportivo".

"Epicki powrót Realu został przykryty przez jedną z najmroczniejszych rzeczy, jaką pamięta stadion Santiago Bernabeu. Kto wie, czy to spotkanie nie będzie punktem zwrotnym całego systemu VAR w Hiszpanii" - czytaliśmy.

I właśnie "Mundo Deportivo" przeprowadziło wywiad z prezesem Barcelony, który zostanie opublikowany w środę. We wtorek wieczorem poznaliśmy tylko fragmenty rozmowy.

Laporta krytykuje Real Madryt

Prezes Joan Laporta stwierdził, że ma już dość dłuższego fałszowania rozgrywek błędnymi decyzjami sędziów.

- Mam ogromny szacunek wobec sędziów, ale niepokoją mnie pewne sytuacje. I jeśli sytuacja się nie zmieni, to nie będziemy mogli osiągnąć naszych celów. Xavi też to widzi. Piłkarze wykonują bardzo dobrą robotę, pokonując szereg przeszkód. Piłka nożna jest epicka i pełna historii o przezwyciężaniu, byciu spójnym. Czujemy się coraz silniejsi i chcemy za to otrzymywać nagrody sportowe, ale z drugiej strony nie można już dłużej fałszować rywalizacji. Najlepszym przykładem tego fałszowania była ostatnia niedziela na Bernabeu - oświadczył Joan Laporta.

- Czyli uważasz, że rozgrywki ligowe są sfałszowane? - dopytywał dziennikarz.

- Na to wygląda. I nie chodzi tylko o ostatnią niedzielę. Analizowaliśmy ten temat i było już kilka punktów, które nasi rywale zdobyli, korzystając na błędnych decyzjach sędziowskich. Zarazem muszę też powiedzieć, że już jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Boję się o morale naszych piłkarzy, bo widziałem, jak się martwili tym, co się wydarzyło na Bernabeu. Musimy naprawić tę sytuację - zaapelował prezes Barcelony.

Sytuacja w tabeli

Prowadzi Girona, która zgromadziła 51 punktów. Punkt za nią, ale z meczem mniej na koncie, jest Real Madryt. Barcelona traci do lidera siedem punktów i również rozegrała o jeden mecz mniej. Kolejne spotkanie Barcelony już w środę 24 stycznia, gry rywalem będzie Athletik Bilbao.