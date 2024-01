"Xavi upokorzył Lewandowskiego". Słynny dziennik odpalił bombę

FC Barcelona ma za sobą wymagający mecz na Estadio Benito Villamarin z Realem Betis. Mistrzowie kraju prowadzili 2:0 po 48. minutach, ale Betis doprowadził do wyrównania w trzy minuty za sprawą dubletu Isco. Ostatecznie Barcelona strzeliła dwa gole w końcówce i triumfowała 4:2. W 63. minucie z boiska zszedł Robert Lewandowski, którego zmienił Vitor Roque. To nie było dobre spotkanie w wykonaniu Polaka, co odnotowały media w Hiszpanii. "Zszedł na pół godziny przed końcem meczu. Stało się tak, bo rzadko uczestniczył w akcjach ofensywnych Barcelony, był zagubiony pośród obrońców Betisu" - czytamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Niemcy piszą wprost o zmianie Lewandowskiego. "Xavi go upokorzył"

Niemiecki dziennik "Sport Bild" postanowił opublikować nagranie z sytuacji, w której był remis 2:2 między Betisem a Barceloną na Estadio Benito Villamarin. Lewandowski opuszczał boisko w 63. minucie. Wtedy Polak otrzymał oklaski od kibiców Barcelony i nie pokazywał po sobie żadnych emocji. Miejsce Roberta zajął Vitor Roque. Niemcy nie mieli w tej sytuacji żadnych wątpliwości. "Niezwykła scena. Xavi upokorzył Lewandowskiego. Polak nie okazywał złości z powodu tej decyzji. Nic dziwnego, skoro w ostatnich sześciu meczach strzelił tylko jednego gola" - czytamy.

"Każdy, kto zna Lewandowskiego, wie, jak bardzo coś takiego mu doskwiera. Ale bramki w tym meczu były pilnie potrzebne i środek Xaviego zadziałał. Ostatecznie Barcelona wygrała 4:2 dzięki golom Feliksa i Torresa w ostatniej minucie, gdy Lewandowski był już pod prysznicem" - dodaje "Bild". A jak tę zmianę tłumaczył Xavi po meczu? - Myślę, czego w danym momencie potrzebuje zespół. Musieliśmy zaatakować przestrzeń, a Vitor radzi sobie w tym bardzo dobrze. W tej zmianie nie chodziło o to, aby ulepszyć zespół. Robert nadal będzie dla nas bardzo ważny - komentował trener Barcelony.

Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy z podcastu "Bar Canaletes", miało dojść do wymiany zdań między Lewandowskim a Xavim przy okazji meczu w Pucharze Króla z Unionistas CF (3:1). Dyskusja dotyczyła wystawionego składu na mecz. - Puchar to jedyny turniej, w którym wciąż mamy duże szanse na wygraną. Należało wybrać silniejszy skład - miał powiedzieć Lewandowski. - Wszystko przeanalizowaliśmy z moim sztabem - to z kolei miała być odpowiedź Xaviego.

Ten sezon nie jest najlepszy w wykonaniu Lewandowskiego. Polak strzelił dwanaście goli i zanotował pięć asyst w 25 meczach. Barcelona obecnie zajmuje trzecie miejsce w Primera Division z 44 punktami i traci osiem do prowadzącej Girony.