Gigantyczny skandal w Hiszpanii. Wyciekły nagrania z meczu Realu [WIDEO]

W niedzielny wieczór Real Madryt podejmował na własnym stadionie Almerię (3:2). Już od początku gospodarze mieli sporo problemów. Po 20 sekundach stracili bramkę, a później rywale podwyższyli na 2:0. Taki stan utrzymywał się do 57. minuty. Wtedy to piłkarze Carlo Ancelottiego zabrali się do odrabiania strat i mocno pomogli im w tym sędziowie. Podjęli trzy kontrowersyjne decyzje, wszystkie na korzyść klubu ze stolicy Hiszpanii. Teraz Gerard Romero opublikował nagrania rozmów sędziów ze wspomnianych sytuacji. Są one dość szokujące.

Wyciekły kolejne nagrania. Sędziowie w akcji. "Dobrze, mój chłopcze"

Do pierwszej kontrowersji doszło w 53. minucie. Do piłki w polu karnym podskoczyli Joselu i Kaiky. Hiszpan zgrał piłkę głową wprost na rękę piłkarza Almerii. Tyle tylko, że wcześniej go popchnął, dlatego goście domagali się odgwizdania faulu.

Zamiast tego sędzia wskazał na 11. metr, a okazję na bramkę zamienił Jude Bellingham. Gerard Romero opublikował w sieci nagranie z tej sytuacji, a właściwie z konwersacji, jaką w tym momencie przeprowadzili sędzia główny oraz VAR. Okazuje się, że drugi z nich miał nieco wątpliwości i nie był pewny, czy należy podyktować rzut karny.

- Nic nie gwiżdżemy - miał powiedzieć Hernandez Maeso, a więc arbiter główny do sędziego VAR, cytowany przez "Marcę". - Dokładnie. Gdyby akcja zakończyła się golem, to przecież nie anulowalibyśmy tego gola. Tam nie było faulu, a to właśnie była moja jedyna wątpliwość co do tej akcji - miał powiedzieć arbiter z wozu VAR. Chwile potem zmienił zdanie. - Teraz już wiem, że to bez wątpienia rzut karny. Bardzo dobrze, mój chłopcze. Właśnie przez to (możliwość faulu, przyp. red.) poczułem się niekomfortowo - odpowiedział Hernandez Hernandez.

To jednak nie koniec. Romero opublikował też nagranie rozmów sędziów przy dość kontrowersyjnej sytuacji z Danim Ceballosem oraz Chumim. Wówczas rozpędzony piłkarz Realu wpadł na rywala, który zdaniem wielu, celowo stanął w miejscu i spowodował upadek Ceballosa. Sędzia pozostał jednak niewzruszony. Jak się okazało, nie widział dobrze tej sytuacji, a w podjęciu decyzji pomógł mu arbiter VAR. - Kontynuuj grę. (...) Nie ma łokcia, nie ma ramienia, nic nie ma - mówił Hernandez Hernandez.

Co więcej, wyciekły nagrania z dwóch kontrowersyjnych sytuacji, w których główną rolę odegrał Vinicius Junior. Pierwsze dotyczyło zdobytej przez niego bramki w 67. minucie. Wówczas Brazylijczyk uderzył piłkę barkiem, co dla wielu ekspertów oznaczało zagranie ręką. Sędziowie uznali to za prawidłowo zdobytego gola. Wątpliwości miał jednak główny arbiter. Ten najpierw uznał, że doszło do nieprzepisowego zagrania futbolówki, ale sędzia VAR od razu go sprostował. - Nie ma ręki. Zobaczmy, czy w ataku nie ma faulu - miał powiedzieć Hernandez Hernandez, cytowany przez Cadena SER.

Dodatkowo do sieci trafiło też nagranie z rozmów, kiedy to Vinicius sfaulował jednego z defensorów Almerii - uderzył go łokciem w twarz, ale sędziowie nie dostrzegli przewinienia. - Możliwy faul w ataku. Chcę to zobaczyć nieco dalej z tyłu - mówił sędzia VAR. Arbiter główny od razu stwierdził, że nie doszło do faulu, a była to "walka między piłkarzami". - Tak, kiedy chce się od niego uwolnić ręką, macha tą ręką. Uderza go, odpycha go, a następnie uderza w twarz. Dobra, grajmy dalej - powiedział.

RFEF podejmuje radykalne kroki w sprawie wycieku rozmów

O spotkaniu Realu z Almerią będzie się mówiło się jeszcze bardzo długo, a w szczególności o wycieku nagrań. Nie powinny one nigdy ujrzeć światła dziennego. Bardzo szybko na działanie Romero zareagowała Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF). Złożyła w tej sprawie oficjalną skargę do Guardia Civil.

"RFEF, w którym wszczęto wewnętrzne dochodzenie, traktuje bardzo poważnie udostępnienie tego materiału audiowizualnego i ma nadzieję, że jak najszybciej zostanie znaleziona osoba, która jest za to odpowiedzialna" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu.