Sensacyjne wyznanie Lewandowskiego. Nie pozostawił złudzeń [WIDEO]

W poprzednim sezonie FC Barcelona zdobyła dwa trofea - mistrzostwo Hiszpanii, a także Superpuchar kraju. Obecnie nie prezentuje się najlepiej. Jeśli wygrywa mecze, to najczęściej różnicą jednej bramki. Na dodatek styl gry pozostawia wiele do życzenia, a kibice powoli tracą cierpliwość do Katalończyków. Tracą też wiarę w zdobycie jakiegokolwiek trofeum w tym sezonie. Jednego tytułu drużynie Xaviego Hernandeza nie udało się już obronić. Mowa o Superpucharze Hiszpanii. Choć Barcelona dotarła do finału, to tam przegrała aż 1:4 z Realem Madryt. Piłkarze nie zamierzają się jednak poddawać, a walczyć o kolejne trofea, co zadeklarował sam Robert Lewandowski.

Robert Lewandowski wierzy w Barcelonę. Zależy mu szczególnie na jednym trofeum. Znamy powód

Polski napastnik był obecny na poniedziałkowej gali dziennika "Mundo Deportivo", podsumowującej sportowy rok 2023. Został nawet nagrodzony pamiątkową statuetką za dokonania w poprzednim sezonie. Po zakończeniu oficjalnej ceremonii udzielił wywiadu, podczas którego nie zabrakło pytań o obecne rozgrywki.

35-latek wprost stwierdził, że zespół nie znajduje się w najlepszym momencie, ale nadal ma szansę na tytuły. Szczególnie zależy mu na zdobyciu Pucharu Króla. Wyjaśnił dlaczego.

- Teraz przed nami niezwykle ważny mecz (z Athletikiem Bilbao w ćwierćfinale Pucharu Króla, przyp. red.), w którym musimy zyskać pewność siebie. Powinniśmy wyjść na boisko tak, jak w ostatnim starciu z Betisem. Wiedzieliśmy dokładnie, co chcemy zrobić. Dodatkowo to trofeum, którego jeszcze nie miałem okazji zdobyć w Hiszpanii. A ja chcę zdobywać kolejne tytuły i zapisać na koncie kolejne trafienia, które sprawią radość kibicom - podkreślił.

- Czuję się tu bardzo dobrze. Teraz nadszedł nasz moment, chociaż potrzebujemy więcej punktów w La Liga, by obronić tytuł. Jestem przekonany, że na koniec sezonu Barcy uda się coś wygrać - zakończył Lewandowski.

Lewandowski w ogniu krytyki. Kibice są dla niego bezlitośni

Tym samym Polak złożył jasną deklarację, że zarówno on, jak i jego drużyna postara się powalczyć o kolejne sukcesy. Zadanie nie będzie jednak łatwe, patrząc na obecną formę zespołu, a także samego Polaka. Wprawdzie napastnik zdobył gole w trzech kolejnych meczach, to jego passa dobiegła końca i po przełamaniu nie ma już śladu. W ostatnich dwóch spotkaniach nie udało mu się znaleźć drogi do bramki, a szczególnie duża krytyka spadła na niego po meczu z Realem Betis (2:4).

Profil Barca Universal na X stworzył nawet ankietę, w której poprosił internautów o ocenę występów Polaka. Ci byli niemal jednogłośni. Twierdzili, że jego czas w Barcelonie dobiegł końca i powinien pomyśleć o wyjeździe poza Europę.

Dodatkowo media donosiły o spięciu na linii Lewandowski - Xavi, do którego miało dojść przed ostatnim spotkaniem Barcelony w Pucharze Króla. Rzekomo Polak miał zakwestionować skład wybrany przez szkoleniowca.