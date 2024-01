Gwiazdy wracają do składu Barcelony. Co z Lewandowskim?

FC Barcelona wciąż jest w grze na wszystkich frontach w tym sezonie. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza zagra z Napoli w 1/8 finału Ligi Mistrzów, natomiast w ćwierćfinale Copa del Rey zmierzy się z Athletikiem Bilbao. Nieco inaczej sytuacja wygląda w lidze hiszpańskiej, gdzie Barcelona zajmuje trzecie miejsce z 44 punktami i traci osiem do prowadzącej Girony. W ostatnim ligowym meczu Barcelona wygrała 4:2 z Realem Betis, a Robert Lewandowski zszedł z boiska w 63. minucie. - Robert nadal będzie dla nas bardzo ważny - wyjaśnił Xavi.

W najbliższym spotkaniu Barcelonę czeka rywalizacja o awans do półfinału Pucharu Hiszpanii, z wyżej wspomnianym już Athletikiem. Xavi powołał 22-osobową kadrę na ten mecz. W niej naturalnie znalazł się Lewandowski, a poza Polakiem trener Barcelony będzie miał do dyspozycji także Vitora Roque czy Marka Guiu. Kibice Barcelony mogą odetchnąć z ulgą, bo do kadry wróciło dwóch kluczowych piłkarzy - mowa o Joao Cancelo oraz Andreasie Christensenie.

Portugalczyk zszedł po jedenastu minutach meczu z Las Palmas (2:1), kiedy to naciągnął więzadło boczne w kolanie. Przez to Cancelo opuścił m.in. oba spotkania w Superpucharze Hiszpanii. Christensen z kolei zakończył rywalizację z Unionistas CF (3:1) już po pierwszej połowie przez przeciążenia mięśniowe. Xavi jednak wykluczył ich występ od pierwszej minuty przeciwko Athletikowi. - Obaj czują się dobrze i otrzymają wiele minut. Być może nie zagrają od pierwszej minuty, ale są gotowi do gry, przygotowani pod względem fizycznym. Nie mają żadnego dyskomfortu - przekazał Xavi (tłumaczenie za: fcbarca.com).

Poza kadrą Barcelony z powodu urazów pozostają Marc-Andre ter Stegen, Inigo Martinez, Marcos Alonso, Gavi oraz Raphinha. - Gramy o to trofeum przeciwko rywalowi, którego chcieliśmy uniknąć. To zespół grający intensywnie, mający świetnego trenera. Będziemy musieli mieć się na baczności. To będzie świetny mecz. Jesteśmy o trzy mecze od gry w finale pucharu - dodaje Xavi.

Athletic obecnie jest na piątym miejscu z 41 punktami i traci zaledwie trzy do Barcelony. Gwiazdami tej drużyny są m.in. Inaki i Nico Williams, Gorka Guruzeta czy Alex Berenguer. Spotkanie Athletic - Barcelona odbędzie się w środę 24 stycznia o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.