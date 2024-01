Barcelona poluje na gwiazdy rywala z La Liga. Aż pięciu zawodników

Dla FC Barcelony sezon 2023/24 na razie nie jest najbardziej udany. Drużyna Xaviego na wiosnę zagra w 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale nie jest kandydatem do tytułu w LaLiga. Na razie Katalończycy muszą skupiać się bardziej na walce o trzecie miejsce w lidze z Atletico Madryt, niż na celowaniu w mistrzostwo kraju. Władze klubu zdają sobie sprawę z trudnej sytuacji i dlatego myślą już o przyszłości. Konkretnie o pięciu wzmocnieniach i osłabieniu rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo Hubert Hurkacz zbliża się do perfekcji. "Czołowa trójka na świecie"

FC Barcelona planuje pięć wzmocnień. To piłkarze rewelacji sezonu w LaLiga

"Cronica Global" donosi, że dyrektor sportowy FC Barcelony Deco wpisał na listę życzeń aż pięciu zawodników Girony, która jest największą sensacją tego sezonu w LaLiga. Na razie drużyna Michela jest niespodziewanym liderem LaLiga i wciąż zmienia się na tej pozycji z Realem Madryt.

Nic więc dziwnego, że znane kluby interesują się zawodnikami Girony. Najwięcej mówi się o napastniku Artemie Dovbyku oraz skrzydłowym Wiktorze Cyhankowie. To właśnie oni zdaniem mediów znaleźli się na liście życzeń Barcelony. Poza nimi Deco ma zachwycać się jeszcze trzema graczami: Aleixem Garcią, Savio oraz Yangelem Herrerą.

Trudno uwierzyć jednak, by Barcelonę było stać na sprowadzenie całej piątki. Dlatego też władze klubu ze stolicy Katalonii ustaliły, że w ewentualne transakcje chętnie włączą swoich zawodników, którzy są wypożyczeni do Girony. Chodzi o Erica Garcię i Pablo Torre. Obaj rozegrali w tym sezonie po 17 meczów i są ważnymi elementami sensacji rozgrywek, co miałoby być kartą przetargową Barcelony.

Wiadomo również, że w kolejce po zawodników Girony ustawią się inne kluby. Można spodziewać się, że do klubu w lecie wpłynie mnóstwo ofert za Dovbyka, czy Cyhankowa od znacznie zamożniejszych ekip niż Barcelona. W takim wypadku klubowi Joana Laporty byłoby trudno konkurować o dwie gwiazdy ukraińskiej piłki.

FC Barcelona do Girony traci obecnie osiem punktów w ligowej tabeli. Z kolei Girona na pierwszej lokacie o punkt wyprzedza Real Madryt, ale rozegrała o jeden mecz mniej obu przeciwników z podium.