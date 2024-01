Jest nagroda dla Lewandowskiego! Hiszpanie docenili wielki wyczyn Polaka

Pierwszy sezon w La Liga był udany dla Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik błyszczał szczególnie na starcie rozgrywek, które ukończył jako król strzelców z 23 trafieniami na koncie. Między innymi dzięki jego bramkom FC Barcelona wywalczyła dwa trofea w 2023 roku - mistrzostwo Hiszpanii oraz Superpuchar. We wszystkich rozgrywkach sezonu 2022/23 Lewandowski strzelił 33 gole i zaliczył 8 asyst.

Lewandowski wciąż jest ceniony w Barcelonie. Otrzymał duże wyróżnienie na gali Mundo Deportivo

Dlatego też Robert Lewandowski, choć obecnie jego forma pozostawia do życzenia, został nagrodzony pamiątkową statuetką na gali dziennika Mundo Deportivo, która odbyła się w poniedziałkowy wieczór w Barcelonie. Polak został wyróżniony również za to, że w dziewiątym sezonie z rzędu i dwunastym w karierze wywalczył mistrzostwo kraju, w którym występował.

- Nigdy nie jest łatwo strzelać bramki, ale trafiłem do dobrego zespołu z wieloma młodymi zawodnikami. Czuję się bardzo dobrze. W tym sezonie potrzebujemy czasu, jeszcze będziemy wygrywać, iść od zwycięstwa do zwycięstwa. Potrzebujemy więcej punktów w lidze, ale wierzę, że kroczek po kroczku uda nam się obronić mistrzostwo - mówił kapitan reprezentacji Polski.

Lewandowski na gali pojawił się w towarzystwie swojej żony Anny, która opublikowała też pamiątkowe zdjęcie z tego wydarzenia.

Na gali Mundo Deportivo nagrodzeni zostali także bramkarz Barcelony Marc-Andre Ter Stegen za bycie MVP ubiegłego, mistrzowskiego sezonu. Doceniono także całą FC Barcelonę, która jako wielosekcyjny klub sięgnęła w minionym roku po aż sześć mistrzostw Hiszpanii w różnych dyscyplinach.

Inni laureaci to piłkarka Barcy i reprezentacji Hiszpanii Salma Paralluelo, legenda La Liga Joaquin, koszykarz FC Barcelony Nico Laprovittola, czy były znakomity skoczek wzwyż Kubańczyk Javier Sotomayor. Nie brakowało też nagród dla innych znakomitości hiszpańskiego i katalońskiego sportu.

W bieżącym sezonie Robert Lewandowski strzelił dla Barcelony 12 goli we wszystkich rozgrywkach, do których dorzucił też pięć asyst. Kolejny mecz kapitan reprezentacji Polski i jego klub rozegrają w środę, gdy w ćwierćfinale Pucharu Króla zmierzą się na wyjeździe z Athletikiem Bilbao.

- To dla nas bardzo ważny mecz, musimy wygrać dla złapania większej pewności siebie. Trzeba wyjść na to spotkanie tak, jak na ostatni mecz z Betisem, gdzie wiedzieliśmy dokładnie, co chcemy zrobić. Mecz w Bilbao jest bardzo ważny, bo naszym celem jest gra w finale Pucharu Hiszpanii i wygranie go, tego tytułu jeszcze w Hiszpanii nie wygrałem. A ja chcę wygrywać trofea i strzelać wiele bramek ku radości kibiców - zakończył Robert Lewandowski.