Hiszpanie "poprawili" tabelę La Liga. Barcelona jednak przed Realem!

Barcelona podniosła się po klęsce w superpucharze Hiszpanii. Wygrała w Pucharze Króla, a w niedzielę w przekonującym stylu pokonała Real Betis aż 4:2. Spotkanie rozegrano w ramach 21. kolejki La Liga. Tego samego dnia swój mecz rozegrał Real Madryt. Mecz obfitował w wielkie kontrowersje.

VAR wypacza wyniki meczów? Hiszpanie twierdzą, że FC Barcelona na tym traci

W spotkaniu Realu z Almerią, po raz pierwszy w tym sezonie, VAR interweniował aż trzykrotnie i trzykrotnie sędzia Francisco Hernandez Maeso zmieniał decyzję. Najpierw, na początku drugiej połowy, gola z rzutu karnego zdobył Jude Bellingham. Nieuznana została z kolei bramka Sergio Arribasa, która wyprowadzała Almerię na prowadzenie 3:1. Według analizy Dion Lopy w akcji bramkowej faulował Bellinghama.

Trzecia, a zarazem najbardziej kontrowersyjna decyzja, miała miejsce w 67. minucie. Piłkę po dośrodkowaniu Aureliana Tchouameniego do bramki skierował Vinicius Jr. Brazylijczyk miał to uczynić ręką. Początkowo sędzia nie uznał gola, ale po analizie doszedł do wniosku, że skrzydłowy "Królewskich" uderzył barkiem. Real wygrał 3:2, a decydującego o wygranej gola zdobył w doliczonym czasie gry.

- To był skandal na Santiago Bernabeu! To miejsce, w którym kontrowersyjne sytuacje zawsze rozstrzygane są na korzyść Realu. I w niedzielę nie było inaczej. Real miał za sobą najgorsze 45 minut w sezonie przeciwko najgorszej drużynie ligi. Ale po przerwie sędziowie urządzili sobie imprezę, którą zapewnili gospodarzom zwycięstwo - komentował mecz kataloński "Sport".

Wygrana osiągnięta w kontrowersyjnych okolicznościach sprawiła, że dziennikarze tej gazety zdecydowali się zaktualizować tabelę ligi bez uwzględnienia błędów popełnianych w tym sezonie przez VAR. - Tak wyglądałaby klasyfikacja ligi według Archiwum VAR bez decyzji sędziów - czytamy na stronie Sportu.

Na pierwszym miejscu, według dziennikarzy, plasowałaby się Girona (48 punktów), druga byłaby Barcelona (47 punktów), a trzeci Real Madryt (44 punkty). Czołową piątkę uzupełniłyby Athletic Bilbao z dorobkiem 40 punktów i Atletico Madryt z 39 punktami.

Tabela bez błędów sędziowskich według katalońskiego "Sportu":

Girona - 48 punktów FC Barcelona - 47 punktów Real Madryt - 44 punkty Athletic Bilbao - 40 punktów Atletico Madryt - 39 punktów

Przypomnijmy, że w faktycznej tabeli La Liga prowadzi Girona, która zgromadziła 51 punktów. Punkt za nią, ale z meczem mniej na koncie, jest Real Madryt. Barcelona traci do lidera siedem punktów i także rozegrała o jedno spotkanie mniej. Kolejny mecz FC Barcelony już w środę 24 stycznia. Zmierzy się w nim z Athletikiem.

Aktualna, oficjalna tabela La Liga: