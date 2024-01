Tego VAR nie widział. Real może mieć problemy przez Viniciusa [WIDEO]

Real Madryt w niedzielnym starciu z Almerią przegrywał 0:2, ale wygrał 3:2, a o wyniki zdecydował gol Danego Caravajala w 99. minucie spotkania. Wcześniej dla zespołu Carlo Ancelottiego trafiali jeszcze Jude Bellingham i Vinicius Junior, a bramka tego drugiego wywołała spore kontrowersje. Okazuje się, że to nie jedyna spora sytuacja z udziałem Brazylijczyka.

Kolejne kontrowersje z udziałem Viniciusa Juniora. Real Madryt może mieć wielki problem

Vinicius zdobył bramkę na 2:2 w 67. minucie meczu, kiedy to wykorzystał dośrodkowanie Aureliena Tchouameniego. Brazylijczyk uderzył piłkę barkiem, co dla wielu ekspertów oznaczało zagranie ręką. Sędziowie uznali to jednak za prawidłowo zdobytą bramkę, która znacznie przyczyniła się do wygrania przez Real meczu.

Okazuje się jednak, że skrzydłowy jeszcze przed trafieniem mógł wylecieć z boiska. Podczas jednej z akcji ofensywnych ekipy z Madrytu próbował urwać się jednemu z obrońców i łokciem uderzył go w twarz. Defensor Almerii padł na ziemię, ale sędzia nie zareagował, a arbitrzy VAR prawdopodobnie przeoczyli całą sytuację. Wideo z zagrania krąży po sieci i rozbudza dyskusję na temat zachowania Brazylijczyka.

Zdaniem dziennikarzy "Mundo Deportivo" zachowanie Viniciusa może przynieść Realowi Madryt konsekwencje nawet po meczu. Wszystko dlatego, że Almerii przysługuje prawo złożenia skargi do Komisji ds. Zawodów. Zezwalać na to ma art. 103 Kodeksu Dyscyplinarnego ligi, który opisuje działanie w przypadku złośliwego zachowania jednego z zawodników.

"Złośliwy atak na innego zawodnika bez spowodowania obrażeń, a czynnikiem decydującym są jego okoliczności - czy czynność miała miejsce w trakcie przerwanej gry lub z dala od akcji" - czytamy w ewentualnym uzasadnieniu skargi cytowanej przez "Mundo Deportivo"

A co właściwie grozi Viniciusowi za takie zachowanie? "Zawodnikowi grozi kara od czterech do dwunastu meczów zawieszenia" - czytamy. Żeby jednak tak się stało, to Almeria musiałby złożyć wniosek do komisji ligi, a ta wszcząć postępowanie. Na profesjonalnym poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii zdarza się jednak rzadko, że kluby po meczu domagają się ukarania zawodnika rywali w oficjalnych pismach.