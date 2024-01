Hiszpańskie media mówią jednym głosem. To sygnał alarmowy dla Lewandowskiego

Barcelona pokonała na wyjeździe Real Betis 4:2 w 21. kolejce La Liga. Chociaż goście prowadzili już 2:0 po golach Ferrana Torresa, to trzy minuty dekoncentracji sprawiły, że gospodarze wyrównali dzięki golom Isco.

W kluczowym momencie lepsza była jednak Barcelona. W 90. minucie bramkę na 3:2 zdobył Joao Felix, a chwilę później wynik meczu ustalił Torres, który skompletował hat-trick. Hiszpan był bohaterem spotkania, a zupełnie inaczej zaprezentował się Robert Lewandowski.

Kapitan reprezentacji Polski przebywał przez zaledwie 62 minuty. To właśnie wtedy w jego miejsce na boisko wszedł Vitor Roque. - To jasny sygnał od Xaviego. To był bardzo słaby mecz Lewandowskiego - mówił komentujący spotkanie Mateusz Święcicki z Eleven Sports.

Wystarczy spojrzeć na statystyki Lewandowskiego, by zrozumieć, jak słaby mecz zagrał. Polak nie oddał żadnego strzału, nie miał też próby dryblingu. Lewandowski miał raptem 15 kontaktów z piłką i pięć celnych podań (42 proc.). Do tego należy dołożyć osiem strat.

Lewandowski znów krytykowany po meczu

Kiepski występ Lewandowskiego zauważyły hiszpańskie media. "Zszedł na pół godziny przed końcem meczu. Stało się tak, bo rzadko uczestniczył w akcjach ofensywnych Barcelony, był zagubiony pośród obrońców Betisu. W pierwszej połowie strzelił gola, ale sędzia słusznie go nie uznał z powodu spalonego" - przeczytaliśmy w "Sporcie".

Dziennik ten wystawił Polakowi "piątkę" w 10-stopniowej skali. Żaden z zawodników gości nie został oceniony niżej. Z wyjściowego składu Barcelony równie nisko oceniony został jedynie bramkarz - Inaki Pena.

"Wrócił do wyjściowego składu na mecz ze swoim ulubionym rywalem. Ale tym razem nie tylko nie strzelił gola, ale nie wykreował też żadnego zagrożenia pod bramką Betisu. Był niewidoczny, dlatego zszedł z boiska jako pierwszy" - to opinia "Marki".

Dziennikarze ocenili Lewandowskiego na 5,5 w 10-stopniowej skali. Tak samo jak w "Sporcie" nikt nie został oceniony niżej. Z podstawowego składu Barcelony równie kiepskie oceny otrzymali tylko Ronald Araujo i Pedri.

"Słabo kontrolował pozycję i piłkę, przez co napotykał na agresywne zagrania Germana Pezzelli. Strzelił gola po efektownej akcji Lamine Yamala, ale ten nie został uznany. Moment, w którym zmienił go Vitor Roque przypomniał o jego obecności" - to z kolei opinia "Mundo Deportivo".

Był to 27. występ Lewandowskiego w tym sezonie. Polak strzelił w nich 12 goli, miał pięć asyst. Szansę na poprawę statystyk napastnik będzie miał w środę, kiedy Barcelona zagra na wyjeździe z Athletikiem Bilbao w Pucharze Króla. W sobotę Katalończycy podejmą Villarreal w La Liga.