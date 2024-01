Sceny w Madrycie. Sędzia doliczył 11 minut i Real uniknął blamażu. Trener nie wytrzymał

Przed meczem nic nie wskazywało na to, że Real Madryt może mieć w tym meczu problemy. Mimo że drużyna Carla Ancelottiego przegrała w czwartek w Pucharze Hiszpanii z Atletico Madryt (2:4), to Almeria w teorii miała być dużo łatwiejszym przeciwnikiem. Najłatwiejszym w całej lidze.

Przed meczem na Santiago Bernabeu zespół Gaizki Garitano zajmował ostatnie miejsce w tabeli z zaledwie sześcioma punktami zdobytymi w 20 w kolejkach. A mimo to Almeria objęła prowadzenie już w 1. minucie. Po zagraniu Lucasa Robertone bramkę zdobył Largie Ramazani, który wykorzystał złe zachowanie Kepy. Hiszpański bramkarz zdecydowanie za szybko padł na murawę, czym ułatwił zadanie przeciwnikowi.

Real chciał ruszyć do odrabiania strat, ale w żaden sposób nie był w stanie sforsować obrony Almerii i zagrozić bramce Luisa Maximiano. Dość powiedzieć, że przed przerwą gospodarze nie oddali ani jednego celnego strzału.

Almeria miała dwie takie próby. I po obu cieszyła się z gola. W 43. minucie niepewnie zachował się Nacho, który niedokładnie wybijał piłkę poza pole karne. Ta spadła na nogę środkowego obrońcy Almerii - Edgara Gonzaleza - który pokonał Kepę przepięknym uderzeniem w okienko z dystansu.

Wielkie kontrowersje w meczu Realu

Wściekły Ancelotti dokonał w przerwie trzech zmian. Z boiska zeszli Rodrygo, Nacho i Ferland Mendy, a w ich miejsce weszli Joselu, Brahim Diaz i Fran Garcia. Od początku drugiej połowy Real ruszył do zdecydowanych ataków, co przyniosło skutek w 56. minucie.

To wtedy rzut karny na gola zamienił Jude Bellingham. Ten został podyktowany po zagraniu ręką przez Kaiky'ego. Goście nie zgadzali się z decyzją sędziego, sugerując, że stoper Almerii był faulowany przez przeciwnika.

Była to pierwsza z kilku interwencji VAR w drugiej połowie. W 62. minucie sędziowie nie uznali gola Sergio Arribasa, bo przy analizie zauważyli, że Dion Lopy, który odebrał piłkę Bellinghamowi, faulował angielskiego pomocnika. W tej sytuacji nie wytrzymał Garitano, który ze wściekłością machał rękami i miał pretensje do sędziów, za co zobaczył żółtą kartkę.

Kolejna analiza miała miejsce w 67. minucie. Po dośrodkowaniu Aureliana Tchouameniego bramkę zdobył Vinicius Jr. Początkowo sędzia uznał, że Brazylijczyk strzelił gola ręką. Po analizie doszedł jednak do wniosku, że bramka została zdobyta prawidłowo - barkiem.

W 77. minucie wydawało się, że Real dopiął swego, gdy cudownego gola strzelił Bellingham. Ta bramka nie została jednak uznana, bo podający Anglikowi Garcia był na spalonym. Kilka chwil później Bellingham oddał efektowny strzał przewrotką, jednak nieznacznie się pomylił.

Nerwowo było do samego końca. Sędzia doliczył do drugiej połowy aż 11 minut. W tym czasie najpierw na trybuny odesłany został Garitano, a chwilę później Real strzelił decydującego gola. W 99. minucie w pole karne Almerii dośrodkował Diaz, głową zagrał Bellingham, a z bliska decydującą bramkę zdobył Carvajal.

Dzięki temu Real został liderem ligi. Zespół Ancelottiego ma 51 punktów po 20 meczach. Dwa punkty mniej ma Girona, która w niedzielę wieczorem zagra z Sevillą. Almeria pozostała na ostatnim miejscu w lidze i do bezpiecznej pozycji traci aż 10 punktów.

Real kolejny mecz zagra w sobotę na wyjeździe z Las Palmas. Dzień wcześniej Almeria podejmie Alaves.