Luka Modrić wygrał z potężnym rywalem. Ogromne pieniądze wrócą na jego konto

Luka Modrić mimo pokaźnego wieku jak na piłkarza wciąż jest bardzo ważną postacią w tak wielkim klubie, jak Real Madryt. Choć jego rola w tym sezonie jest nieco mniejsza, bowiem pada on ofiarą naturalnej zmiany pokoleniowej, to Carlo Ancelotti wciąż po niego sięga, także w meczach o najwyższą stawkę. Tak było choćby w finale Superpucharu Hiszpanii przeciwko FC Barcelonie, gdzie Modrić rozegrał 76 minut, zaliczając asystę. Spotkanie zakończyło się wygraną "Królewskich" 4:1, a jak się okazuje, 38-latek odniósł kolejny sukces, tym razem w sądzie.

Luka Modrić wygrał sprawę w sądzie. Na konto piłkarza Realu Madryt wróci pokaźna suma

Jak podaje hiszpański dziennik "El Mundo" Luka Modrić przeszedł kontrolę w ramach pierwszego roku podatkowego, który spędził w Hiszpanii po podpisaniu kontraktu z Realem Madryt latem 2012 roku. To właśnie w tym roku podatkowym uzyskał dochód ze swojego nowego klubu w wysokości 1,6 miliona euro, tyle że w Madrycie mieszkał raptem przez cztery miesiące, bo poprzednie osiem spędził jeszcze w Anglii, grając dla Tottenhamu.

Hiszpański Urząd Skarbowy zażądał od zawodnika zapłaty 1,2 mln euro, uznając, że wpłaty te, podobnie jak te dokonane w Anglii, powinny były zostać opodatkowane w Hiszpanii. Pełnomocnicy gwiazdy Realu Madryt zwrócili jednak uwagę na fakt, że mieszkał on wtedy w Hiszpanii od 127 dni, a zgodnie z miejscowym prawem rezydentem podatkowym jest osoba, która przebywa w tym kraju przez co najmniej 183 dni. Kolejne 1,5 miliona euro fiskus pobrał z kolei od kwoty, jaką Real Madryt zapłacił menadżerom Luki. Sąd przychylił się jednak do argumentacji, zgodnie z którą agenci świadczyli usługi na rzecz klubu, a nie zawodnika.

Ostatecznie hiszpański Sąd Administracyjno-Gospodarczy uznał pobranie pieniędzy od Modricia za bezzasadne biorąc pod uwagę fakt, że zawodnik utrzymywał większość swoich kont bankowych i aktywów w Anglii. Dlatego też sąd nakazał hiszpańskiemu fiskusowi zwrot w wysokości 3,6 miliona euro. Do wyżej wymienionych kwot dodano bowiem zwrot 900 tysięcy euro kary, którą otrzymał gracz "Królewskich".