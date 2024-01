Jest decyzja ws. Lewandowskiego. Oto kadra Barcelony na Puchar Króla

To był nokaut. Barcelona została rozbita 1:4 przez Real Madryt w finale Superpucharu, a honorowe trafienie dla zespołu Xaviego zdobył Robert Lewandowski. I była to piękna bramka. Problem w tym, że po meczu kapitan reprezentacji Polski nieco utykał.

Ale wygląda na to, że nie ma powodów do zmartwień, bo Lewandowski został powołany na czwartkowy mecz Pucharu Króla z trzecioligowym Unionistasem. Zabraknie za to m.in. ter Stegena, Cancelo czy Gaviego.

Piłkarze Barcelony powołani na mecz z Unionistas:

Bramkarze : Inaki Pena, Astralaga, Kochen.

: Inaki Pena, Astralaga, Kochen. Obrońcy : Balde, Christensen, Koundé, Cubarsi, Fort.

: Balde, Christensen, Koundé, Cubarsi, Fort. Pomocnicy : Pedri, Romeu, Gündo?an, Sergi Roberto, De Jong, Casado, Fermin.

: Pedri, Romeu, Gündo?an, Sergi Roberto, De Jong, Casado, Fermin. Napastnicy: Ferran, Lewandowski, Joao Felix, Vitor Roque, Pau Victor, Guiu.

Nie dość, że Barca przegrała Superpuchar, to w dodatku zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej, tracąc osiem punktów do Girony, która jest liderem, ale rozegrała mecz więcej. Hiszpańska prasa nie ma złudzeń. Jeśli Barca nie ogra w czwartek trzecioligowca, to Xavi może stracić pracę.

Czarne chmury nad Xavim

Nie brakuje więc spekulacji, kto mógłby zastąpić 43-letniego szkoleniowca. Wśród kandydatów jest Thiago Motta, były gracz Barcelony, Interu czy PSG, który dziś jest trenerem Bolonii, rewelacji Serie A. W 1999 roku, jako 17-latek, trafił do akademii Barcelony. Po pokonaniu kolejnych szczebli piłkarskiej edukacji, w 2001 r. zadebiutował w pierwszej drużynie. W spotkaniu z Mallorcą zmienił... Luisa Enrique, który później został trenerem Barcy. W latach 2001-2007 Motta rozegrał dla Barcelony 147 spotkań.