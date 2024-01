Kontuzja Lewandowskiego. Są nowe wieści z Barcelony

FC Barcelona jest w kiepskiej formie, o czym świadczyć może przegrana 1:4 z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Nieco lepiej prezentuje się jednak Robert Lewandowski, który golem w przegranym starciu przedłużył passę do trzech meczów z rzędu z golem na koncie. W sieci pojawiły się jednak niepokojące materiały wideo z Polakiem, który wyraźnie kulał, a media donosiły o kontuzji kostki. Teraz wiadomo, jak poważny jest ten uraz.

Co z kontuzją Roberta Lewandowskiego? Nowe informacje z Hiszpanii

Tuż po meczu media informowały, że kontuzja Lewandowskiego nie jest bardzo poważna i nie zagraża jego występom w najbliższych meczach. Ból miał być spowodowany mocniejszym kopnięciem przed jednego z zawodników Realu Madryt.

Te doniesienia zdają się sprawdzać już dwa dni później. Szef profilu "Barca Times" Shay Lugassi poinformował o obecnym stanie zdrowia Polaka. Ten jest niezwykle optymistyczny dla wszystkich kibiców Barcelony.

"Mimo że z Realem Madryt odczuwał dyskomfort w kostce, wykluczona została kontuzja Roberta Lewandowskiego. Dziś jak zwykle będzie trenował z zespołem" - poinformował Lugassi we wtorek 16 stycznia. Barcelona trenować będzie wieczorem z powodu niedawnego powrotu z Arabii Saudyjskiej oraz poniedziałkowej gali FIFA The Best.

Niewykluczone, że Lewandowski będzie miał jednak szansę na odpoczynek w kolejnym meczu. Barcelona w Pucharze Króla zmierzy się z trzecioligowymi Unionistas i oczywiście będzie zdecydowanym faworytem. Z tego powodu Xavi może dać odpocząć kilku zawodnikom, a szczególnie Polakowi. Starcie odbędzie się w czwartek 18 stycznia o 19:30.

Kolejny mecz ligowy Barcelony zaplanowano na 21 stycznia o 18:30, a rywalami będą zawodnicy Realu Betis. Na starcie z siódmym zespołem LaLiga Robert Lewandowski powinien być w pełni gotowy. W zeszłym sezonie Polak przeciwko rywalom z Sewilli trafiał cztery razy i zanotował dwie asysty.