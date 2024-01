Reprezentant Polski odsłonił kulisy transferu do Hiszpanii. "Nawet się nie zastanawiałem"

Robert Lewandowski nie jest już jedynym Polakiem w LaLiga. Na początku stycznia Kamil Piątkowski oficjalnie został wypożyczony do Granady. W ostatnią sobotę dwukrotny reprezentant Polski zadebiutował w spotkaniu z Betisem. Rozegrał pełne 90 minut, zablokował jeden bardzo groźny strzał i zebrał niezłe recenzje. Dopiero teraz dał się poznać nieco bliżej miejscowym fanom.

Kamil Piątkowski zdradził, jak doszło do transferu do LaLiga. "Powiedziałem, żeby zrobił wszystko"

W poniedziałek wystąpił na specjalnej konferencji prasowej, gdzie pytany był m.in. o powód, dla którego zdecydował się na odejście z Salzburga. W Austrii biłby się o mistrzostwo kraju, w Hiszpanii tylko o utrzymanie. - Dla mnie nie jest ważne, że walczymy o utrzymanie. Myślę, że to osiągniemy. Po prostu chciałem zmiany, a gra w LaLiga była moim wielkim marzeniem z dzieciństwa. Kiedy dowiedziałem się, że Matteo (Tognozzi - dyrektor sportowy Granady - przyp. red.) skontaktował się z moim agentem, nawet się nie zastanawiałem. Powiedziałem mu, żeby zrobił wszystko, co w jego mocy, abym tu zagrał - zdradził, cytowany przez dziennik "AS".

Sporo mówił też o swoich mocnych stronach. - Lubię rozgrywać piłkę. To moja ważna umiejętność. Lubię mieć piłkę przy nodze, ale także dobrze czytam grę, czuję przeciwnika, widzę, jakie ruchy wykona i kontroluję linię spalonego. Jeśli będę musiał za kimś biec, nie będę się bał pojedynku. Mogę grać na innych pozycjach, nawet jako boczny obrońca, chociaż moją idealną pozycją jest prawy środkowy obrońca - powiedział.

Kamil Piątkowski już odnalazł się w Granadzie. "Mówiliśmy, czego ode mnie oczekują"

Jedynym problemem jest bariera językowa. Piątkowski nie zna hiszpańskiego, a większość zawodników Granady słabo porozumiewa się po angielsku. Piłkarz zadeklarował jednak, że zamierza szybko podjąć naukę nowego języka. Na razie łatwiej dogaduje się z trenerami. - Rozmawiałem z asystentem trenera. Mówiliśmy o taktyce, futbolu, czego ode mnie oczekuje i co chce, żebym pokazał na boisku. Dla niego bardzo ważne jest, aby dobrze mnie ustawić się w obronie - wyjawił.

Kamil Piątkowski w barwach Salzburga nie mógł liczyć na regularną grę. Przez ostatnie pół roku wystąpił w zaledwie 11 meczach i strzelił jednego gola. W Hiszpanii powinno być mu łatwiej. Kolejnym wyzwaniem będzie mecz z Atletico Madryt, który odbędzie się w przyszły poniedziałek 22 stycznia. W Granadzie ma zostać do końca czerwca tego roku.