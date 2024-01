Lewandowski zabrał głos po blamażu w El Clasico. Bardzo mocne słowa

FC Barcelona jeszcze długo będzie rozpamiętywać niedzielny wieczór w Rijadzie. Zespół Xaviego został brutalnie zweryfikowany przez Real Madryt. Nie tylko nie obronił Superpucharu Hiszpanii, którego zdobycie świętował rok wcześniej, ale też w żaden sposób nie był w stanie się przeciwstawić naporowi rywala. Wynik 1:4, a przede wszystkim obraz gry wywołał w Hiszpanii wielkie emocje. W końcu głos w tej sprawie zabrał Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm w Szczyrku! Konkurs zagrożony?

Robert Lewandowski nie wytrzymał po dramacie w El Clasico. Wypalił. "Nie do przyjęcia"

Polski napastnik zagrał od początku do końca, ale nawet on nie dał rady zapobiec katastrofie. W 33. minucie w przepiękny sposób trafił do siatki. Cudownie kropnął z woleja zza linii szesnastki. Bohaterem tego wieczora był jednak ktoś inny - Vincius Junior, który jeszcze przed przerwą skompletował hat-tricka. Po zmianie stron FC Barcelonę dobił jeszcze Rodrygo, a chwilę później czerwoną kartkę obejrzał Ronald Araujo.

Wydarzenia na Al-Awwal Park były szeroko komentowane. Hiszpanie nie szczędzili względem FC Barcelony cierpkich słów. Oberwało się nawet Lewandowskiemu, mimo zdobytej bramki. Sam piłkarz również zareagował. Po wszystkim zamieścił wymowny post na Instagramie. - Wynik dzisiejszego wieczoru nie do przyjęcia. Najszczersze przeprosiny dla wszystkich fanów FC Barcelony - napisał krótko i dobitnie.

Forma FC Barcelony niepokoiła już od dłuższego czasu. Pod koniec minionego roku klub przegrał z Gironą i Antwerpią, a następnie zaledwie zremisował z Valencią. Potem przyszły wymęczone zwycięstwa z ostatnią w tabeli LaLiga Almerią, Las Palmas czy czwartoligowym Barbastro w Pucharze Króla. Blamaż w El Clasico tylko uwydatnił skalę problemu. Kolejny mecz Katalończycy rozegrają już w czwartek. Zmierzą się wówczas z ekipą Unionistas w 1/8 finału Pucharu Króla.