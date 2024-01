Hiszpanie potrafią zaskoczyć. Tak określili Lewandowskiego. Bramka? No i co z tego?

Klęska - to słowo wystarczy do tego, by ocenić wynik Barcelony w finale Superpucharu Hiszpanii, w którym lepszy okazał się Real Madryt (1:4). Robert Lewandowski strzelił jedynego gola dla Barcy w tym spotkaniu, ale mimo to Hiszpanie nie omieszkali w ciekawy sposób opisać jego występu. Dziennik "La Razon" stwierdził, że reprezentant Polski "był jak wyspa" podczas ostatniego El Clasico. "Wciąż ma duszę strzelca" - czytamy.

