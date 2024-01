Robert Lewandowski jest ostatnio w lepszej formie. Potwierdził to w spotkaniu z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii, gdzie zdobył kapitalną bramkę. Mimo to po zakończeniu meczu w Barcelonie mogli być zaniepokojeni, gdyż Polak opuszczał stadion, lekko utykając. Wiemy już, czym było to spowodowane i jakie będzie miało konsekwencje dla 35-letniego napastnika. Informuje o tym portal WP SportoweFakty.

