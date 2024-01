Sceny w El Clasico. Wybiła siódma minuta i się zaczęło. To był znak [WIDEO]

Real Madryt był nie do zatrzymania w finale Superpucharu Hiszpanii. Drużyna Carlo Ancelottiego zmiażdżyła Barcelonę i wygrała 4:1. Wydarzeniom na stadionie Al-Nassr przyglądała się legenda "Królewskich", Cristiano Ronaldo, co nie uszło uwadze kibiców. Już niemal na początku spotkania sympatycy madryckiego klubu zdecydowali się pokazać dosadnie, co myślą o Portugalczyku.

